Logo
Large banner

Шрудер суспендован након окршаја са Дончићем

Извор:

Б92

11.01.2026

19:30

Коментари:

0
Шрудер суспендован након окршаја са Дончићем
Фото: Tanjug/AP/Scott Marshall

Кошаркаш Сакрамента, Немац Денис Шрудер, суспендован је са наредна три меча због покушаја физичког напада на Луку Дончића, саопштила је НБА лига.

Инцидент се догодио 28. децембра, после пораза Кингса од Лос Анђелес Лејкерса резултатом 125:101.

Према наводима НБА лиге, 40 минута по завршетку поменуте утакмице, Шрудер је испред свлачионица покушао да удари Дончића, али није успио јер су успјели да их раздвоје.

Шрудер због суспензије неће играти за Сакраменто против Хјустона, Лос Анђелес Лејкерса и Њујорка.

Подијели:

Тагови:

НБА

Košarka

суспензија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

Кошарка

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

1 д

0
Јокић нервозан: Када ће заиграти?

Кошарка

Јокић нервозан: Када ће заиграти?

1 д

0
Студент - Раднички

Кошарка

Првенство БиХ: Нова побједа кошаркаша Студента

1 седм

0
Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Кошарка

Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

1 седм

0

Више из рубрике

Алекса Аврамовић кошаркаш

Кошарка

Алекса Аврамовић добио дијете! Ево које име су он и жена одабрали за сина

8 ч

0
Откривен скандал у НБА: Денис Шредер покушао да удари Луку Дончића

Кошарка

Откривен скандал у НБА: Денис Шредер покушао да удари Луку Дончића

11 ч

0
Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

Кошарка

Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

12 ч

0
Првенство БиХ: Борац побједом до диобе првог мјеста, пораз Студента у Доњем Вакуфу

Кошарка

Првенство БиХ: Борац побједом до диобе првог мјеста, пораз Студента у Доњем Вакуфу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

21

20

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

21

15

Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

20

58

Трамп разматра удар на Иран

20

58

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner