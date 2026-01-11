Шрудер суспендован након окршаја са Дончићем

Извор:
11.01.2026
Кошаркаш Сакрамента, Немац Денис Шрудер, суспендован је са наредна три меча због покушаја физичког напада на Луку Дончића, саопштила је НБА лига.
Инцидент се догодио 28. децембра, после пораза Кингса од Лос Анђелес Лејкерса резултатом 125:101.
Према наводима НБА лиге, 40 минута по завршетку поменуте утакмице, Шрудер је испред свлачионица покушао да удари Дончића, али није успио јер су успјели да их раздвоје.
Шрудер због суспензије неће играти за Сакраменто против Хјустона, Лос Анђелес Лејкерса и Њујорка.
