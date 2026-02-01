Какво нас вријеме сутра очекује?

01.02.2026
14:08
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће прије подне бити облачно вријеме са слабим падавинама, а током дана суво са максималном температуром од два до шест, на југу око 10 степени Целзијусових.
Ујутро ће бити облачно и магловито уз слабе и повремене падавине. Падаће киша, сусњежица и слаб снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Падавине ће убрзо престати и током дана ће преовладавати суво и облачно вријеме.
Само ће на истоку још понегдје бити слабих падавина.
На југу промјенљиво облачно уз сунчане периоде и слабу кишу понегдје.
Послије подне и увече очекује се постепено разведравање.
Дуваће слаб до умјерен источни вјетар.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме са слабом кишом у нижим и снијегом у вишим подручјима, док је у Херцеговини претежно сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно минус један, Иван Седло нула, Соколац један, Мркоњић Град, Сребреница и Тузла два, Бијељина три, Бањалука, Добој, Гацко и Сарајево четири, Србац пет, Вишеград и Приједор шест, Билећа осам, Требиње 12 и Мостар 13 степени Целзијусових.
