Logo
Large banner

Какво нас вријеме сутра очекује?

01.02.2026

14:08

Коментари:

0
Какво нас вријеме сутра очекује?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће прије подне бити облачно вријеме са слабим падавинама, а током дана суво са максималном температуром од два до шест, на југу око 10 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити облачно и магловито уз слабе и повремене падавине. Падаће киша, сусњежица и слаб снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Падавине ће убрзо престати и током дана ће преовладавати суво и облачно вријеме.

Само ће на истоку још понегд‌је бити слабих падавина.

На југу промјенљиво облачно уз сунчане периоде и слабу кишу понегд‌је.

Послије подне и увече очекује се постепено разведравање.

илу-снијег-24012026

Друштво

Овај датум доноси неочекивани преокрет: Спремите се дебели минус

Дуваће слаб до умјерен источни вјетар.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме са слабом кишом у нижим и снијегом у вишим подручјима, док је у Херцеговини претежно сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно минус један, Иван Седло нула, Соколац један, Мркоњић Град, Сребреница и Тузла два, Бијељина три, Бањалука, Добој, Гацко и Сарајево четири, Србац пет, Вишеград и Приједор шест, Билећа осам, Требиње 12 и Мостар 13 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Снијег

Друштво

Овај датум доноси неочекивани преокрет: Спремите се дебели минус

10 ч

0
Ово су нова права за вантјелесну оплодњу

Друштво

Ово су нова права за вантјелесну оплодњу

13 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Никуда без кишобрана: Данас нас очекују падавине

15 ч

0
Смањите брзину: Коловози мокри, магла у котлинама

Друштво

Смањите брзину: Коловози мокри, магла у котлинама

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner