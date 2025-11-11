Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

Извор:
СРНА
11.11.2025
14:23
Коментари:0
Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица сматра да би наредне године требало усвојити нови закон који регулише област спречавања сукоба интереса.
"То треба да урадимо прије општих избора, како би они који се кандидују на изборима знали да ли ће бити у сукобу интереса, ако буду изабрани за посланике, министре и друго", рекао је Мазалица у Народној скупштини Републике Српске о Извјештају о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске.
Он је додао да треба уложити напоре те омогућити да се усвоји закон који ће ријешити проблеме сукоба интереса, али и проблем вршиоца дужности.
Мазалица сматра да одређени људи могу да обављају више функција, уколико желе да остану у својој струци, а и да имају неку од јавних функција на републичком нивоу.
Свијет
Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра
Посланик СДС-а Мирјана Орашанин сматра да је потребно посебну пажњу обратити на сукоб интереса у органима власти, те да је то основна претпоставка за злоупотребе сваке врсте.
"Борба против сукоба интереса један је од кључних фактора за реформу овог друштва. Сукоб интереса озбиљно угрожава напредак земље у сваком смислу", рекла је Орашанин.
Она сматра да је потребно донијети нови закон који регулише ову област, како би се ова негативна појава свела на минимум.
Посланик ПДП-а Игор Црнадак рекао је да су посланици ове странке четири пута предлагали закон по којем нико не би могао да добије два прихода из буџета, али да приједлози никад нису усвојени.
Република Српска
4 ч3
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
50
17
49
17
42
17
36
17
27
Тренутно на програму