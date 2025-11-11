Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

Извор:
Босна и Херцеговина и Хрватска усагласили су датум када ће нови гранични прелаз на брзој цести код моста на Сави у Градишци бити отворен.
Према информацијама које су добиле "Независне", прелаз ће бити отворен 10. децембра.
С обзиром на то да је брза цеста код Градишке већ завршена, јер је извођач радова "Интеграл инжењеринг" завршио све радове, чији су инвеститор "Хрватске цесте", а Министарство финансија Хрватске са својим извођачима завршило све радове на граничном прелазу, једино што је преостало је да Хрватска и БиХ склопе нови уговор о граничним прелазима, којим би биле дефинисане категоризације свих прелаза између двије земље.
"Независне" сазнају из Хрватске да ће сутра 12. новембра започети технички преглед завршене брзе цесте, што је посљедња формална препрека да се тај објекат пусти у саобраћај.
Како се сазнаје из бх. преговарачког тима, ускоро ће бити одржан први састанак с хрватском страном, чиме ће службено почети преговори између Загреба и Сарајева о прелазу у Градишци, али и свим осталим прелазима чији статус треба да буде ријешен.
Речено нам је да ће ово отварање 10. децембра бити на привременој основи, као што је сада случај са Свилајем. Како нам је појашњено, преговори би могли потрајати, па је најизгледнија опција да се прелаз отвори да га грађани могу користити и да се не чека завршетак процеса који би могао потрајати.
Тек када се два преговарачка тима усагласе, документ иде у Савјет министара БиХ на усвајање, а онда у Предсједништво БиХ, с обзиром на то да се ради о ратификацији међународног споразума.
Са друге стране, релевантни хрватски органи ће такође морати проћи сличан процес, вјероватно ће бити довољно да нови споразум усвоји Влада те земље.
С обзиром на то да ће нови прелаз уједно бити и спољна тачка ЕУ која подлијеже шенгенским правилима, поставља се питање да ли ЕУ има право да блокира или ограничи кориштење прелаза. Имајући у виду да су и Хрватска и БиХ прелазе свако на својој страни изградиле у складу с најстрожим шенгенским стандардима, ЕУ, формално-правно, нема разлог да се умијеша, чиме ово остаје билатерално питање двије земље.
Хрватска ће на њему морати успоставити и режим за увођење ЕЕС-а, односно новог европског система за улазак у шенгенски простор који подразумијева скенирање лица и отиске прстију, што је одговорност хрватске Граничне полиције. Све док Хрватска поштује шенгенска правила, ЕУ ће стајати по страни и препустити двјема земљама да саме постигну договор.
Иако се ЕУ формално неће мијешати, недавно смо у разговору с особом из Кабинета Марте Кос, комесарке за проширење, сазнали да је Брисел јако заинтересован да се овај прелаз отвори и олакша комуникација између двије земље, те да прати све шта се дешава. ЕУ је изградњу моста на Сави помогла грантом од 6,3 милиона марака, а учествовала је и у финансирању и грантовима за изградњу Маховљанске петље и ауто-пута Бањалука - Градишка. Мост су изградиле заједно Хрватска и БиХ, односно РС, по принципу пола-пола. Брзу цесту у потпуности финансира Хрватска и дио је коридора који та земља гради ка Мађарској.
Подсјећања ради, првих 4,5 километра брзе цесте, која иде од моста на Сави код Градишке до Новог Вароша, завршени су и ту ће се возачи прикључивати на постојећу цесту ка Окучанима и даље на ауто-пут Загреб - Београд.
Друга дионица цесте је у изградњи и, када она буде завршена, возачи ће се директно моћи прикључити на ауто-пут са брзе цесте, без потребе да прелазе на постојећу спорију цесту.
Ако све буде ишло према плану, за мјесец дана ће се из Бањалуке до Загреба моћи стићи за сат и по, што ће значајно убрзати комуникацију на овом простору. Осим тога, може се очекивати да ће дио возача из Сарајева моћи да се укључи на ауто-пут "9. јануар" код Добоја и тиме добити још једну алтернативу када путују према ЕУ.
Отварање прелаза добра је вијест и за становнике централне Босне, јер они из Јајца, Витеза, Бугојна, Травника и других мјеста на том потезу у ЕУ путују преко Бањалуке.
