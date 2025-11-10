Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

- Не постоји мање важан дио наше земље - свако мјесто и сваки човјек једнако су важни - навео је Додик.

Додик је истакао да ће кандидат СНСД-а на пријевременим предсједничким изборима Синиша Каран слиједити политику успјеха.

У Рогатици, у фирми POWER д.о.о., види се права снага модерне Републике Српске.

Радослав Ђерић и фирма почели су са три радника - данас запошљавају двије стотине људи у производњи и продаји.



Подсјетио је да је опозицији у Републици Српској нуђен разговор о сарадњи, али да су опозиционе странке изабрале да се приклоне Сарајеву.

- Ми ћемо наставити да се боримо. СНСД је владајућа партија. Овдје видим да смо већина и важно је да изађете на изборе и гласате за Карана - рекао је Додик.

Разговор са грађанима одржан је у Кино сали Рогатица.