Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

Извор:

Агенције

10.11.2025

16:29

Коментари:

0
Фото: X / MiloradDodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и кандидат СНСД за предсједника Републике Српске Синиша Каран разговарали су са грађанима у Рогатици.

- Не постоји мање важан дио наше земље - свако мјесто и сваки човјек једнако су важни - навео је Додик.

- То је лице Републике Српске коју градимо: породична, вриједна, поносна. Не постоји мање важан дио наше земље - свако мјесто и сваки човјек једнако су важни. Такву Републику чувамо и такву Републику бираћемо 23. новембра - гласом за Синишу Карана - поручио је Додик.

Додик је истакао да ће кандидат СНСД-а на пријевременим предсједничким изборима Синиша Каран слиједити политику успјеха.

Подсјетио је да је опозицији у Републици Српској нуђен разговор о сарадњи, али да су опозиционе странке изабрале да се приклоне Сарајеву.

- Ми ћемо наставити да се боримо. СНСД је владајућа партија. Овдје видим да смо већина и важно је да изађете на изборе и гласате за Карана - рекао је Додик.

Разговор са грађанима одржан је у Кино сали Рогатица.

