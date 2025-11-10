Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

Извор:
10.11.2025
16:29
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и кандидат СНСД за предсједника Републике Српске Синиша Каран разговарали су са грађанима у Рогатици.
- Не постоји мање важан дио наше земље - свако мјесто и сваки човјек једнако су важни - навео је Додик.
- То је лице Републике Српске коју градимо: породична, вриједна, поносна. Не постоји мање важан дио наше земље - свако мјесто и сваки човјек једнако су важни. Такву Републику чувамо и такву Републику бираћемо 23. новембра - гласом за Синишу Карана - поручио је Додик.
Додик је истакао да ће кандидат СНСД-а на пријевременим предсједничким изборима Синиша Каран слиједити политику успјеха.
У Рогатици, у фирми POWER д.о.о., види се права снага модерне Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 10, 2025
Радослав Ђерић и фирма почели су са три радника - данас запошљавају двије стотине људи у производњи и продаји.
То је лице Републике Српске коју градимо: породична, вриједна, поносна.
Не постоји мање… pic.twitter.com/eWkMADbMTB
Подсјетио је да је опозицији у Републици Српској нуђен разговор о сарадњи, али да су опозиционе странке изабрале да се приклоне Сарајеву.
- Ми ћемо наставити да се боримо. СНСД је владајућа партија. Овдје видим да смо већина и важно је да изађете на изборе и гласате за Карана - рекао је Додик.
Разговор са грађанима одржан је у Кино сали Рогатица.
