Точење горива за 20 КМ је честа пракса која итекако штети аутомобилу

Неки возачи из нужде, а други с психолошким играма свјесно досипају мале количине горива за 20 или 30 "марака" мислећи да тако контролишу трошкове. Међутим, ова привидна уштеда доводи до честе вожње на резерви, а то је лоша навика која се може претворити у много већи трошак.

Кад лампица резерве често свијетли, а ми настављамо возити и не мијењамо праксу, то није добро. Често се пали, јер међу возачима, чак и луксузних аутомобила досипање за 20 или 30 КМ постаје рутина. Оваква пракса, иако д‌јелује као паметно управљање буџетом, у стварности се претвара у велику финансијску грешку.

Гориво није повољно као некада прије и логично да за мање износе новца не можемо добити бог зна неку велику количину горива. За 20 КМ можемо добити око осам, а за 30 КМ око 12 литара литара горива, зависно гд‌је точимо. На просјечном капацитету резервоара од 50 литара ова количина не може покрити ни четвртину. Тачније, најчешће слијепо покрије резерву и након стотињак километара опет смо у потреби да досипамо гориво.

Радници на бензинским пумпама коментаришу: "То је постала пракса. Има их, дођу с 5 КМ и наточе два литра".

Други додаје: "Има и оних што више плате за 'цигаре' него за гориво!"

Свјесни смо да низак стандард не оставља свима простор за точење "до чепа". Али, сваки возач би требао гледати ширу слику. Кад се десе кварови генерални и лоши сценарији везани за вожњу на резерви, већина возача се "снађе" за оправку. Зашто онда штедимо тамо гд‌је не би требали?

Пумпа за гориво је најосјетљивија

Пумпа за гориво не воли празне резервоаре. Њена улога није само транспорт горива до мотора, већ и властито хлађење и подмазивање – а за то јој треба да буде уроњена у гориво.

Када је ниво горива стално испод четвртине капацитета резервоара, пумпа више није потпуно прекривена горивом. То доводи до прегријавања и прераног квара. Ако се то деси, прво што ћете чути је зујање из задњег дијела аутомобила. Замјена пумпе кошта неколико стотина марака – далеко више од "уштеђеног" новца на малим точењима.

Ситне честице, рђа и опиљци

Сваки резервоар, без обзира колико стар био аутомобил, садржи талог – ситне честице, рђу и опиљке који се таложе на дну. Док је резервоар довољно пун, овај талог мирује на дну.

Међутим, када возите на резерви, пумпа усисава директно са дна, повлачећи све те нечистоће у систем горива. Резултат? Зачепљен филтер горива, оштећени ин‌јектори, неуједначен рад мотора, а све то завршава скупим поправцима.

Губитак времена - губитак новца

Парадоксално, честа точења малих количина горива значе више времена проведеног на бензинским пумпама. Свако заустављање траје минимално 5-10 минута, а викендом и посебно нед‌јељом још дуже због огромних редова.

Додатно, стална вожња са упаљеном лампицом повећава ризик да вам нестане горива усред вожње. За модерне дизел моторе, потпуно пражњење резервоара захтијева озрачивање система горива у сервису – још један непотребан трошак.

Привидна уштеда, стварни губици

Точење малих количина за мање износе ствара илузију контроле над трошковима, али дугорочно кошта много више. Препорука стручњака је јасна: возите с минимално пола или барем с четвртином напуњеног резервоара.

Не чекајте да лампица засвијетли. Оно што данас изгледа као мала уштеда, сутра може постати велики рачун за поправку.