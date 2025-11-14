Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

Извор:
14.11.2025
Најмање шесторо људи је погинуло, а 15 повријеђено у судару аутобуса са камионом у руској Пермској области, рекао је званичник служби за ванредне ситуације.
"Камион и путнички аутобус сударили су се на аутопуту Костром-Перм преко Кирова", рекао је неименовани званичник.
На лицу мјеста су припадници служби за ванредне ситуације.
Саобраћај у том подручју се одвија успорено, наводи ТАСС.
