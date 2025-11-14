Logo
Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

Извор:

Агенције

14.11.2025

19:56

Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање шесторо људи је погинуло, а 15 повријеђено у судару аутобуса са камионом у руској Пермској области, рекао је званичник служби за ванредне ситуације.

"Камион и путнички аутобус сударили су се на аутопуту Костром-Перм преко Кирова", рекао је неименовани званичник.

Пао авион код Суботице

Хроника

Прве фотографије са мјеста несреће: Удар о тло био кобан по члана посаде

На лицу мјеста су припадници служби за ванредне ситуације.

Саобраћај у том подручју се одвија успорено, наводи ТАСС.

