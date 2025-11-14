Руси објавили листу својих највећих непријатеља: У "ТОП 10" двије земље бивше Југославије

Извор:
14.11.2025
Руски лист "Взгљад" (Взгляд) саставио је и у уторак објавио "Рејтинг непријатељских влада" како би показао разлику између држава које се свјесно супротстављају Русији и оних које су на то одлуку "против њихове воље натјерале спољнополитичке околности", пише Слободна Далмација.
Рангирали су искључиво државе и територије које се налазе на попису непријатељских земаља објављеном још 2021. године.
Прво мјесто заузела је Велика Британија са 75 бодова, које су заслужили због санкција руским нафтним компанијама, али и чињенице да се активно залажу за пренос руских средстава у корист Украјине и испоручују оружје Кијеву.
Њемачка и Француска дијеле друго мјесто, с индексом од 70 бодова. Взгљад наводи да су обје државе чланице Европске уније које активно пружају финансијску помоћ Украјини. На трећем мјесту налазе се Холандија и Естонија са 65 бодова.
Занимљиво је да су Сједињене Америчке Државе заузеле тек четврто мјесто с 55 бодова, а руски лист тврди да је на ту позицију утицала одлука САД да привремено обустави војну помоћ Украјини.
Највише земаља налази се на петом мјесту. Тако су Данска, Италија, Канада, Литванија, Пољска, Финска и Шведска - и добиле су по 50 бодова.
Слиједе Норвешка и Белгија (45), а на седмом мјесту налази се и Хрватска - дијели га са Шпанцима и Грцима са 40 бодова. Испод су Португал и Словенија (осмо мјесто с 35 бодова), док се још ниже налазе Мађарска и Луксембург с 30 бодова.
"Взгљад" подсјећа како је руски министар Сергеј Лавров истакао да се Русија поступно одмиче од коришћења појма "непријатељске земље" те да нагласак стављају на термин "непријатељска влада", чиме желе да омогуће да се држава у цјелини не идентификује као непријатељска.
