Васпитачица довела бијесног пса у вртић, животиња напала петоро дјеце

Извор:
Агенције
14.11.2025
18:19
Коментари:0
Израелско Министарство здравља саопштило је данас да је 18 особа у близини града Џалџулија било изложено контакту са псом луталицом који је био заражен бјеснилом, а којег је у вртић довела васпитачица.
Пса је усвојила васпитачица из вртића у Хаифи, која га је довела са собом на посао након што га је претходно одвела у ветеринарску клинику, која је процијенила да је животиња здрава.
Након што је пас напао петоро дјеце и четворо одраслих у вртићу, поново га је прегледао ветеринар, који му је дијагностиковао бјеснило.
Пас се се убрзо након што му је дијагностиковано бјеснило срушио и угинуо.
