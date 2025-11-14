Logo
Large banner

Васпитачица довела бијесног пса у вртић, животиња напала петоро дјеце

Извор:

Агенције

14.11.2025

18:19

Коментари:

0
Васпитачица довела бијесног пса у вртић, животиња напала петоро дјеце
Фото: Catherine Sheila/Pexels

Израелско Министарство здравља саопштило је данас да је 18 особа у близини града Џалџулија било изложено контакту са псом луталицом који је био заражен бјеснилом, а којег је у вртић довела васпитачица.

Пса је усвојила васпитачица из вртића у Хаифи, која га је довела са собом на посао након што га је претходно одвела у ветеринарску клинику, која је процијенила да је животиња здрава.

Pas

Свијет

Пас упуцао власника у леђа

Након што је пас напао петоро дјеце и четворо одраслих у вртићу, поново га је прегледао ветеринар, који му је дијагностиковао бјеснило.

Пас се се убрзо након што му је дијагностиковано бјеснило срушио и угинуо.

Подијели:

Тагови:

pas

vrtić

napad psa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стотине грађана протестује због прегаженог пса

Свијет

Стотине грађана протестује због прегаженог пса

12 ч

0
Сурфера напао морски пас, све снимиле камере: "Мислио сам да је ово крај"

Свијет

Сурфера напао морски пас, све снимиле камере: "Мислио сам да је ово крај"

2 д

0
Од данас у Словенији забрањено везивање паса у кућном окружењу

Регион

Од данас у Словенији забрањено везивање паса у кућном окружењу

3 д

0
policija Srbija

Србија

Тестером убио пса који га је угризао, па претукао власницу

4 д

0

Више из рубрике

"Имаћу ноћне море због овога": Људи вриштали од шока на мјесту стравичне несреће

Свијет

"Имаћу ноћне море због овога": Људи вриштали од шока на мјесту стравичне несреће

2 ч

0
Захарова: Права намјера Кијева нису преговори, већ куповина времена

Свијет

Захарова: Права намјера Кијева нису преговори, већ куповина времена

2 ч

0
Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле

Свијет

Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле

2 ч

0
Хорор у Стокхолму: Аутобус улетио у станицу, има погинулих!

Свијет

Хорор у Стокхолму: Аутобус улетио у станицу, има погинулих!

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

20

09

Вјерници славе Ђурђиц: Према народном вјеровању на овај празник нам стиже зима

20

08

Усијање: Тачка пуцања

20

00

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

19

59

Жену ударило возило на пјешачком прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner