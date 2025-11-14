Хорор у Стокхолму: Аутобус улетио у станицу, има погинулих!

Извор:
Телеграф
14.11.2025
17:00
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас поподне у центру Стокхолма, најмање двије особе су погинуле, а више њих је повријеђено, након што је аутобус ударио у аутобуску станицу, саопштила је полиција.
Према информацијама из Хитне помоћи, несрећа се догодила око 15 часова.
"Имамо неколико теже повријеђених особа. Полиција и спасилачке службе тренутно раде на мјесту несреће", рекао је представник ватрогасне службе, Оскар Давила.
Полиција је потврдила да су у несрећи погинуле најмање двије особе, док су још неки повређени збринути на лицу мјеста, преноси шведски јавни сервис СВТ.
Stockholm Sweden as police confirm multiple people killed after a bus plowed into a bus stop .. pic.twitter.com/o8TRiFMq16— Martha (@MGonigle) November 14, 2025
Према ријечима очевидаца, на мјесту несреће се налазило више екипа хитне помоћи, ватрогасаца и полиције.
Свједоци наводе да је подручје око несреће било затворено за саобраћај, док је неколико аутобуских линија привремено променило руту.
Компанија Трансдев је потврдила да је њихов аутобус био укључен у несрећу и саопштила да је међу повређенима било путника, али да околности несреће још нису познате.
Полиција је покренула истрагу о узроцима и околностима несреће, која је изазвала велику саобраћајну блокаду у центру Стокхолма.
(телеграф)
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму