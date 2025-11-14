Logo
Хорор у Стокхолму: Аутобус улетио у станицу, има погинулих!

Телеграф

14.11.2025

17:00

Хорор у Стокхолму: Аутобус улетио у станицу, има погинулих!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас поподне у центру Стокхолма, најмање двије особе су погинуле, а више њих је повријеђено, након што је аутобус ударио у аутобуску станицу, саопштила је полиција.

Према информацијама из Хитне помоћи, несрећа се догодила око 15 часова.

"Имамо неколико теже повријеђених особа. Полиција и спасилачке службе тренутно раде на мјесту несреће", рекао је представник ватрогасне службе, Оскар Давила.

Полиција је потврдила да су у несрећи погинуле најмање двије особе, док су још неки повређени збринути на лицу мјеста, преноси шведски јавни сервис СВТ.

Према ријечима очевидаца, на мјесту несреће се налазило више екипа хитне помоћи, ватрогасаца и полиције.

Свједоци наводе да је подручје око несреће било затворено за саобраћај, док је неколико аутобуских линија привремено променило руту.

Компанија Трансдев је потврдила да је њихов аутобус био укључен у несрећу и саопштила да је међу повређенима било путника, али да околности несреће још нису познате.

Полиција је покренула истрагу о узроцима и околностима несреће, која је изазвала велику саобраћајну блокаду у центру Стокхолма.

(телеграф)

