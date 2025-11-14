Logo
Мерц тражи од Зеленског да их заустави: Њемачка не жели младе Украјинце

Извор:

Агенције

14.11.2025

16:56

Мерц тражи од Зеленског да их заустави: Њемачка не жели младе Украјинце

Мушкарци старости од 18 до 24 године тренутно масовно стижу у Њемачку из Украјине. Затражио сам од Владимира Зеленског да предузме мјере како би спријечио њихов одлазак, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.

„Значајан дио оних који тренутно стижу из Украјине су младићи старости од 18 до 24 године, пошто војна служба у Украјини почиње тек са 25 година. Замолио сам га (Зеленског) да осигура да ови младићи остану у земљи, јер су јој потребни“, рекао је канцелар на заједничкој конференцији за новинаре са кипарским предсједником Никосом Христодулидесом у Берлину.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Кијевски режим настоји да регрутује "одбјегле" Украјинце

Према његовим ријечима, сви који могу да раде и помажу, чак и до војне службе, потребни су у Украјини.

Мерц је такође казао да је Зеленског обавијестио о потреби преиспитивања украјинских институција како би се ојачале мјере против корупције.

Раније данас, Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, изјавила је да да је Кијев спреман да прибегне свим средствима, укључујући информационе провокације, како би из европских земаља вратио младе Украјинце као потенцијалне регруте.

Након тога, „Вашингтон пост“, позивајући се на Олгу Стефанишину, амбасадора Украјине у Сједињеним Америчким Државама, објавио је да САД припремају велику депортацију Украјинаца, ради се о приближно 80 Украјинаца.

Кијев је у свјетлу информација о могућој депортацији украјинских грађана из САД, поручио да Вашингтон може да протјера онолико људи колико жели и да ће им „наћи примјену“, нагласио је лист, позивајући се на неименованог савјетника Владимира Зеленског.

Тагови:

Fridrih Merc

Украјина

Русија

mobilizacija

