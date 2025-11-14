Извор:
14.11.2025
16:56
Коментари:0
Мушкарци старости од 18 до 24 године тренутно масовно стижу у Њемачку из Украјине. Затражио сам од Владимира Зеленског да предузме мјере како би спријечио њихов одлазак, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.
„Значајан дио оних који тренутно стижу из Украјине су младићи старости од 18 до 24 године, пошто војна служба у Украјини почиње тек са 25 година. Замолио сам га (Зеленског) да осигура да ови младићи остану у земљи, јер су јој потребни“, рекао је канцелар на заједничкој конференцији за новинаре са кипарским предсједником Никосом Христодулидесом у Берлину.
Према његовим ријечима, сви који могу да раде и помажу, чак и до војне службе, потребни су у Украјини.
Мерц је такође казао да је Зеленског обавијестио о потреби преиспитивања украјинских институција како би се ојачале мјере против корупције.
Раније данас, Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, изјавила је да да је Кијев спреман да прибегне свим средствима, укључујући информационе провокације, како би из европских земаља вратио младе Украјинце као потенцијалне регруте.
Након тога, „Вашингтон пост“, позивајући се на Олгу Стефанишину, амбасадора Украјине у Сједињеним Америчким Државама, објавио је да САД припремају велику депортацију Украјинаца, ради се о приближно 80 Украјинаца.
Кијев је у свјетлу информација о могућој депортацији украјинских грађана из САД, поручио да Вашингтон може да протјера онолико људи колико жели и да ће им „наћи примјену“, нагласио је лист, позивајући се на неименованог савјетника Владимира Зеленског.
