Белгија прије годину дана отворила амбасаду у БиХ, а сада је већ затвара

14.11.2025

16:40

Белгија прије годину дана отворила амбасаду у БиХ, а сада је већ затвара

Белгија затвара амбасаду у БиХ у оквиру велике реконструкције дипломатске мреже земље, потврђено је за Кликс.

Осим оне у Сарајеву, Белгија ће затворити и амбасаде у Конакрију (Гвинеја), Бамаку (Мали), Мапуту (Мозамбик), Хавани (Куба), Рио де Жанеиру (Бразил), Гуангџоуу (Кина) и Кувајту (Кувајт).

Нове белгијске амбасаде биће основане у Тирани, Виндхуеку, Мускату и Ташкенту.

Како је навео замјеник премијера Белгије и министар спољних и европских послова Максим Прево, ова одлука долази усљед велике реформе осмишљене да модернизује и ојача своје глобално присуство, а затварање амбасаде се очекује у периоду од 2026 до 2027. године.

"Шта ће се промијенити: јачање - око 20 амбасада и конзулата, отварање пет нових дипломатских представништава, затварање осам представништава, уз осигурање континуитета услуге путем сусједних мисија или регионалне покривености. Ова иницијатива је искључиво мотивисана жељом за стратешким прераспоређивањем", навео је Прево.

Прево је брзо појаснио да ово не сигнализира погоршање односа између земаља у којима је планирано затварање амбасада.

"Ова затварања ни на који начин не умањују важност коју придајемо одржавању билатералних односа са дотичним земљама", казао је.

Подсјећамо, поновно отварање Амбасаде Белгије у БиХ најављено је 2023. године, а 9. септембра 2024. године именован је амбасадор Белгије у БиХ Кристин Детај.

