УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану

Извор:
Agencije/Reuters
14.11.2025
16:24
Коментари:0
Чланови Савјета УН за људска права данас су усвојили резолуцију о независној мисији за утврђивање чињеница која би истражила пријављена масовна убиства у Ел Фаширу, у Судану.
На посебној сједници Савјета у Женеви о ситуацији у граду у региону Дарфур који је пао у руке паравојних снага у октобру, текст је усвојен без гласања, пренио је Ројтерс.
Мисија за утврђивање чињеница ће, такође, настојати да идентификује починиоце кршења наводно почињених од стране Снага за брзу подршку (РСФ) и њихових савезника у Ел Фаширу.
Свијет
Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања
РСФ негира циљање цивила или блокирање помоћи, саопштивши да су такве активности посљедица одметнутих актера.
Високи комесар УН за људска права Фолкер Тирк позвао је међународну заједницу да дјелује.
''Било је превише претварања а премало акције. Треба се супротставити овим злочинима и приказу огољене окрутности која се користи за потчињавање и контролу читавог становништва'', рекао је Турк.
Нацрт текста који је дат Савјету на разматрање, а у који је Ројтерс имао увид, снажно осуђује пријављена етнички мотивисана убиства и употребу силовања као ратног оружја од стране РСФ-а и савезничких снага у Ел Фаширу.
Мона Ришмави, чланица Независне међународне мисије УН за утврђивање чињеница за Судан, описала је примјере силовања, убистава и мучења и рекла да је потребна свеобухватна истрага како би се утврдила потпуна слика.
Свијет
"Добијамо све више извјештаја о ужасима на терену"
Она је рекла да су снаге РСФ-а "претвориле Универзитет Ел Фашир у поље смрти", гдје су се хиљаде цивила склониле.
Резолуција, такође, позива РСФ и Суданске оружане снаге да дозволе да помоћ која спасава животе стигне до многих људи који су можда још увијек заробљени у граду погођеном глађу.
Пад Ел-Фашира у руке РСФ-а 26. октобра учврстио је њихову контролу над регионом Дарфур у више од двије и по године дугом грађанском рату са суданском војском.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму