Logo
Large banner

УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану

Извор:

Agencije/Reuters

14.11.2025

16:24

Коментари:

0
УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану
Фото: Tanjug/AP/Hussein Malla

Чланови Савјета УН за људска права данас су усвојили резолуцију о независној мисији за утврђивање чињеница која би истражила пријављена масовна убиства у Ел Фаширу, у Судану.

На посебној сједници Савјета у Женеви о ситуацији у граду у региону Дарфур који је пао у руке паравојних снага у октобру, текст је усвојен без гласања, пренио је Ројтерс.

Мисија за утврђивање чињеница ће, такође, настојати да идентификује починиоце кршења наводно почињених од стране Снага за брзу подршку (РСФ) и њихових савезника у Ел Фаширу.

Sudan

Свијет

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

РСФ негира циљање цивила или блокирање помоћи, саопштивши да су такве активности посљедица одметнутих актера.

Високи комесар УН за људска права Фолкер Тирк позвао је међународну заједницу да дјелује.

''Било је превише претварања а премало акције. Треба се супротставити овим злочинима и приказу огољене окрутности која се користи за потчињавање и контролу читавог становништва'', рекао је Турк.

Нацрт текста који је дат Савјету на разматрање, а у који је Ројтерс имао увид, снажно осуђује пријављена етнички мотивисана убиства и употребу силовања као ратног оружја од стране РСФ-а и савезничких снага у Ел Фаширу.

Мона Ришмави, чланица Независне међународне мисије УН за утврђивање чињеница за Судан, описала је примјере силовања, убистава и мучења и рекла да је потребна свеобухватна истрага како би се утврдила потпуна слика.

vojska sudan

Свијет

"Добијамо све више извјештаја о ужасима на терену"

Она је рекла да су снаге РСФ-а "претвориле Универзитет Ел Фашир у поље смрти", гдје су се хиљаде цивила склониле.

Резолуција, такође, позива РСФ и Суданске оружане снаге да дозволе да помоћ која спасава животе стигне до многих људи који су можда још увијек заробљени у граду погођеном глађу.

Пад Ел-Фашира у руке РСФ-а 26. октобра учврстио је њихову контролу над регионом Дарфур у више од двије и по године дугом грађанском рату са суданском војском.

Подијели:

Тагови:

Sudan

Уједињене нације

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Клизиште сравнило село у Судану, најмање 1.000 мртвих

Свијет

Клизиште сравнило село у Судану, најмање 1.000 мртвих

2 мј

0
Масакр: Напад на затвор, најмање 20 мртвих!

Свијет

Масакр: Напад на затвор, најмање 20 мртвих!

6 мј

0
Узнемирујуће! Покољ у Судану

Свијет

Узнемирујуће! Покољ у Судану

1 год

0
Број жртава у поплавама у Судану премашио 130

Свијет

Број жртава у поплавама у Судану премашио 130

1 год

0

Више из рубрике

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

Свијет

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

4 ч

0
Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

Свијет

Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

4 ч

0
Шокантни детаљи: Ово је дјевојчица (2) која је умрла током посјете зубару

Свијет

Шокантни детаљи: Ово је дјевојчица (2) која је умрла током посјете зубару

4 ч

0
Као да има ефекта: Мерц најавио додатни пакет санкција

Свијет

Као да има ефекта: Мерц најавио додатни пакет санкција

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

20

09

Вјерници славе Ђурђиц: Према народном вјеровању на овај празник нам стиже зима

20

08

Усијање: Тачка пуцања

20

00

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

19

59

Жену ударило возило на пјешачком прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner