Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

На друштвеним мрежама осванули су ужасавајући снимци масакра у Судану, на којима се виде борци Снага за брзу подршку како се смију док пролазе поред беживотних тијела.
"Погледајте ово. Погледајте овај геноцид", узвикује један од њих, смијешећи се у камеру док је окреће према себи и саборцима са истакнутим ознакама РСФ, док се возе у камионету и пролазе покрај девет беживотних тела.
Како пише Би-Би-Си, а преноси Индекс, они тим ријечима славе масакр у суданском граду ел-Фашеру, у којем је, према страховима хуманитарних радника, прошлог мјесеца убијено више од 2.000 људи.
Међународни кривични суд (МКС) у понедјељак је објавио да истражује да ли су паравојне снаге починиле ратне злочине и злочине против човјечности.
Bellingcat has geolocated footage of a mass killing outside the captured Sudanese city of El Fasher. In the video, circulated widely online, RSF commander Abu Lulu can be seen firing his weapon at what appears to be ten unarmed men sitting on the ground. Image: @vantortech pic.twitter.com/81QqPBjiOl— Bellingcat (@bellingcat) October 31, 2025
Ел-Фашер је био кључна мета паравојних снага РСФ-а и посљедње упориште суданске војске у Дарфуру.
РСФ и војска воде разоран рат откако се њихова владајућа коалиција распала 2023. године.
Процјењује се да је у борбама током посљедње двије године убијено више од 150.000 људи, а обје стране оптужене су за низ ратних злочина, од којих су многе снаге РСФ-а поновиле након пада ел-Фашера.
Након што су град држао под опсадом готово двије године, припадници РСФ-а су од августа кренули у консолидацију положаја и блокаду преосталог цивилног становништва.
Сателитски снимци показују како су трупе почеле да граде масивни пјешчани насип око ел-Фашера, затварајући приступне руте и блокирајући хуманитарну помоћ.
До почетка октобра, град је био потпуно окружен. Како се опсада појачавала, 78 људи убијено је у нападу РСФ-а на џамију 19. септембра, док су извори из УН-а навели да су још 53 особе страдале у нападима дроновима и артиљеријом на камп за расељене особе у октобру.
Violence in El Fasher, Sudan, has forced thousands to flee.— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) November 6, 2025
Many have found refuge in Tawila and are now living in makeshift shelters.
Support displaced families. Donate today: https://t.co/l9TV4YoalD pic.twitter.com/Ng8JCLGA5R
Снимци које је анализирао Би-Би-Си Verify такође сугеришу да је РСФ настојао да наметне блокаду хране. Један видео из октобра приказује мушкарца везаних руку и ногу како наглавачке виси с дрвета, док га сниматељ оптужује да је покушао да прокријумчари залихе у град.
"Кунем се Богом да ћеш платити за ово, псу", викао је сниматељ, тражећи да заробљеник моли за живот.
До зоре 26. октобра, РСФ је заузео посљедње војне положаје и главну базу у граду. Војници су снимљени како се смију док обилазе напуштено сједиште.
Sudan's RSF launch drone strikes on Omdurman and Atbara, hours after agreeing to a mediator-proposed humanitarian truce, local media report https://t.co/3OGMmKEhks— TRT World (@trtworld) November 7, 2025
Касније тог дана, базу је прегледао и командант РСФ-а Абдул Рахим Дагало, брат вође РСФ-а Мохамада Хемедтија Дагала.
РСФ, произашао из милиције Јањавида која је убила стотине хиљада људи у Дарфуру између 2003. и 2005. године, дуго је оптуживан за злочине против неарапских група.
Након војног колапса, на интернету су почели да се појављују снимци ужасних злочина.
Један од најпотреснијих видеа приказује масакр у згради универзитета, гдје је на десетине тијела лежало разбацано по поду. Међу њима је сједио старији мушкарац у бијелој туници. Док му је прилазио борац с пушком, мушкарац се окренуо, а нападач је испалио један хитац. Мушкарац се срушио, а борци РСФ су одмах примјетили да се нечија нога у хрпи тијела трза. "Зашто је овај још жив?", повикао је један. "Убијте га."
New satellite images suggest 'mass graves' in #Sudan's El-Fasher https://t.co/KPq4DAtjcI— Breaking News 🇬🇧 (@BNN_Breaking) November 7, 2025
Сателитски снимци од 26. октобра, према извјештају Yale Humanitarian Research Laba, потврдили су да су се погубљења одвијала и на улицама.
Аналитичари Yale Humanitarian Research Laba су уочили "групе" које одговарају величини људских тијела и "промјени боје" тла, што би могли бити трагови крви. Један очевидац рекао је за Би-Би-Си да је свједочио "масакру многих рођака – који су били окупљени на једном мјесту и сви су убијени".
Други је рекао да је видио како су борци РСФ-а "упуцали жену у прса", а затим њено тијело бацили у страну након што су јој узели све ствари.
Док су снаге РСФ-а харале градом, група бораца на периферији спроводила је брутална погубљења заробљеника.
На локацији око осам километара од ел-Фашера, провјерени видео-записи приказују десетине тијела у цивилној одјећи, међу којима се чине и женска, бачених у ров уз пјешчани насип.
Кључна фигура у насиљу идентификована је као командант РСФ-а познат као Абу Лулу.
Приказан је како погубљује ненаоружане заробљенике на два видеа, а очевидац је за Би-Би-Си изјавио да је "дао наредбу својим људима да убију неколико невиних људи, укључујући дјецу".
У једном исјечку, док се Абу Лулу припремао да убије повријеђеног мушкарца, заробљеник га је молио: "Познајем те. Звао сам те прије неколико дана."
Абу Лулу је одбацио молбе, изјавивши: "Никада нећу имати милости. Наш је посао само убијање."
Затим је испалио рафал у ненаоружаног човјека.
Други видео приказује Лулуа како убија групу од девет заробљеника. Тијела су остављена на месту где су пала.
Неколико дана након масакра, вођа РСФ-а, генерал Мохамед Хамдан Дагало, признао је да су његове трупе починиле нека "кршења правила" и најавио је истрагу.
Високи званичник УН-а прошле седмице је рекао да је РСФ обавијестио УН да су ухапсили неке осумњичене.
Међу њима је био и Абу Лулу, ухапшен након што је Би-Би-Си објавио извјештај о његовим злочинима.
На службеном Телеграм каналу РСФ-а објављени су потом пажљиво режирани снимци који приказују његово привођење.
Истовремено, бројни аналитичари оптужили су РСФ за "чишћење доказа о својим наводним масовним злочинима".
У извјештају од 4. новембра наводи се да сателитски снимци показују уклањање тијела сјеверно од насипа те идентификоване гробнице у близини дјечје болнице у ел-Фашеру.
Би-Би-Си је измјерио бијеле објекте у дворишту болнице, чија је дужина (1,6 до 2 метра) у складу с тијелима умотаним у погребне покрове.
У међувремену, РСФ и повезани рачуни на друштвеним мрежама покренули су кампању како би преобликовали наратив, објављујући снимке бораца како дијеле помоћ цивилима или хумано поступају са заробљеницима.
Упркос томе, њихови поступци у ел-Фашеру изазвали су глобално згражавање.
