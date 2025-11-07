Жена у шуми пронашла кутију са 300.000 евра: Поступила поштено, па завршила на суду

07.11.2025
У аустријском мјесту Ст. Радегунд, недалеко од Граца, жена је у августу 2024. године пронашла црну металну кутију у шуми.
Унутра је било једанаест штедних књижица укупне вриједности 363.844,79 евра. Умјесто да их задржи, жена је одмах однијела кутију у канцеларију за изгубљене предмете у Грацу, очекујући да ће добити награду прописану законом – пет одсто вриједности пронађеног, што би било 18.192 евра.
Међутим, ситуација се убрзо закомпликовала. Власник књижица се предомислио и одбио да исплати награду. Током судског поступка откривено је да су књижице заправо украдене 2020. године и да су већ повучене из банке, па више нису имале новчану вриједност. Суд је стао на страну власника, а поштена налазница је сада морала да плати 2.638 евра судских и адвокатских трошкова.
Ова ситуација није изолован случај. У Аустрији и Њемачкој забиљежени су и други примјери у којима су поштени налазници завршили без награде – или чак у минусу – када су пријавили пронађени новац или имовину, посебно ако је она била повезана с криминалним активностима или више није имала стварну вриједност.
Ипак, постоје и ријетки примјери срећног завршетка. У њемачком округу Анхалт-Битерфелд мушкарац је пријавио двије металне кутије са 150.000 евра пронађене у старој кухињи. Полиција је пронашла праву власницу, а поштени налазник је добио награду од 4.500 евра.
Прича жене из Граза постала је симбол апсурда – ситуације у којој поштење не само да се не награђује, већ може завршити и финансијским губитком.
