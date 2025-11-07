Спријечен терористички напад у московској области

Извор:
СРНА
07.11.2025
10:50
Коментари:0
Службеници руског Министарства унутрашњих послова /МУП/ спријечили су терористички напад у Московској области, саопштила је портпарол МУП-а Ирина Волк.
Она је рекла да је украјински обавјештајац пресретнут у процесу испоруке експлозива за напад, те да је у операцији помогла руска Федерална служба безбједности /ФСБ/.
Према њеним ријечима, ради се о двадесетседмогодишњем становнику Волоколамска, пренио је ТАСС.
Волкова је навела да је починилац иницирао преписку са непознатом особом преко сервиса за брзо слање порука и наговијестио да има вољу да помогне украјинским безбједносним агенцијама у извршењу напада.
Покренута је кривична истрага против осумњиченог.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму