Спријечен терористички напад у московској области

Извор:

СРНА

07.11.2025

10:50

Коментари:

0
Спријечен терористички напад у московској области
Фото: pexels/Lubov Tandit

Службеници руског Министарства унутрашњих послова /МУП/ спријечили су терористички напад у Московској области, саопштила је портпарол МУП-а Ирина Волк.

Она је рекла да је украјински обавјештајац пресретнут у процесу испоруке експлозива за напад, те да је у операцији помогла руска Федерална служба безбједности /ФСБ/.

Према њеним ријечима, ради се о двадесетседмогодишњем становнику Волоколамска, пренио је ТАСС.

Волкова је навела да је починилац иницирао преписку са непознатом особом преко сервиса за брзо слање порука и наговијестио да има вољу да помогне украјинским безбједносним агенцијама у извршењу напада.

Покренута је кривична истрага против осумњиченог.

