Трамп данас са Орбаном у Бијелој кући

Извор:

СРНА

07.11.2025

08:22

Трамп данас са Орбаном у Бијелој кући
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп дочекаће данас у Бијелој кући премијера Мађарске Виктора Орбана.

Очекује се да ће се Трамп и Орбан током билатералних разговора усредсредити на рјешавање сукоба у Украјини и проналажење начина да се ојачају економске везе двије земље, укључујући сарадњу о пољу енергетике.

Шеф Орбановог кабинета Гергељ Гуљаш најавио је да ће бити закључени споразуми о сарадњи у енергетици, намјенској индустрији, економији и финансијском сектору.

У мађарској делегацији у Вашингтону биће и министри, високорангирани званичници и руководиоци.

Доналд Трамп

Виктор Орбан

Bijela kuća

