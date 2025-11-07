Трамп данас са Орбаном у Бијелој кући

Извор:
СРНА
07.11.2025
08:22
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп дочекаће данас у Бијелој кући премијера Мађарске Виктора Орбана.
Очекује се да ће се Трамп и Орбан током билатералних разговора усредсредити на рјешавање сукоба у Украјини и проналажење начина да се ојачају економске везе двије земље, укључујући сарадњу о пољу енергетике.
Шеф Орбановог кабинета Гергељ Гуљаш најавио је да ће бити закључени споразуми о сарадњи у енергетици, намјенској индустрији, економији и финансијском сектору.
У мађарској делегацији у Вашингтону биће и министри, високорангирани званичници и руководиоци.
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму