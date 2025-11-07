Logo

Мајмун преминуо због зависности од алкохола: Користили га као забављача у кафићу

Извор:

Танјуг

07.11.2025

08:02

Коментари:

0
Мајмун преминуо због зависности од алкохола: Користили га као забављача у кафићу
Фото: Sebastian Voortman/Pexels

Роберт, бабун који је био зависан од алкохола, преминуо је у азилу за животиње "Зонеглед" у белгијском граду Влетерену на западу земље.

Мајмун је у азил стигао у јуну, гдје је установљено да је развио зависност од алкохола након што је коришћен као атракција у једном кафићу у Генту, гдје је добијао пиво као награду за извођење трикова, преноси белгијски портал ВРТ.

Азил је примио Роберта заједно са још седам других бабуна, који су претходно били жртве илегалне трговине.

Користили га као забављача

Свака од ових животиња била је злостављана и изложена незаконитим поступањима.

Роберт је био озбиљно злостављан и, према ријечима неговатељице Нине Ванакер, држан је у кафићу да би забављао госте.

Мајмун

Наука и технологија

Кинези преокренули старење код мајмуна – на реду су људи

''Држали су га у кафићу у Генту ради забаве. Тамо су му давали пиво или друга алкохолна пића као награду након што би извео неки трик. Тако је Роберт развио зависност од алкохола. Срећом, такве праксе су веома ријетке, али нажалост, и даље се дешавају'', навела је она.

Како је додала, његово стање се погоршало, а у септембру животиња је ослијепела.

''Најприје смо му дали још једну шансу, јер и слијепи мајмуни могу да имају лијеп живот. Али његово стање се брзо погоршало. Почео је да лупа главом о ствари и да хода у круг без разлога. Због тога смо донијели одлуку да га еутаназирамо'', рекла је Ванакер.

У јуну је азил “Зонеглед” у свој парк за дивље животиње примио осам бабуна који су завршили код приватних лица путем илегалне трговине.

