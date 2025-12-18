Logo
Проблеми на сарајевском аеродрому због смога, авион из Лондона преусмјерен у Бањалуку

РТРС

18.12.2025

11:39

Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Лоши временски услови, односно велико загађење ваздуха у Сарајеву, створили су одређене проблеме и на Међунаордном аеродрому Сарајево.

Авион компаније Рајанер, који је саобраћао на линији Лондон - Сарајево, поново је због неповољних метеоролошких услова на сарајевском аеродрому био приморан слетјети на алтернативни аеродром у Бањалуци.

''Позитивна ствар у свему овоме је што су Рајанер и Визер, као алтернативне дестинације у случају немогућности да слете на оригиналну дестинацију, почели да користе аеродроме унутар БиХ, а не аеродроме из сусједних земаља'', наводи Аеродром Бањалука.

Слијетање авиона у Сарајево-16122025

Друштво

Погледајте како изгледа слијетање авиона у магловито Сарајево

У Сарајеву је јуче проглашено епизода "упозорење" због изузетно загађеног и за здравља опасног ваздуха.

Rajaner

zagađenje vazduha

Сарајево

Бањалука

