Проблеми на сарајевском аеродрому због смога, авион из Лондона преусмјерен у Бањалуку

Лоши временски услови, односно велико загађење ваздуха у Сарајеву, створили су одређене проблеме и на Међунаордном аеродрому Сарајево.
Авион компаније Рајанер, који је саобраћао на линији Лондон - Сарајево, поново је због неповољних метеоролошких услова на сарајевском аеродрому био приморан слетјети на алтернативни аеродром у Бањалуци.
''Позитивна ствар у свему овоме је што су Рајанер и Визер, као алтернативне дестинације у случају немогућности да слете на оригиналну дестинацију, почели да користе аеродроме унутар БиХ, а не аеродроме из сусједних земаља'', наводи Аеродром Бањалука.
У Сарајеву је јуче проглашено епизода "упозорење" због изузетно загађеног и за здравља опасног ваздуха.
