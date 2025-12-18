Напад у Сиднеју повећао забринутост: Ови градови су терористима главна мета током празника

Извор:
Терористички напад на јеврејску заједницу у Сиднеју, у којем је убијено 16 људи, а више од 40 рањено, поново је отворио питање безбједности током великих вјерских празника.
Уочи Хануке, али и пред божићне и новогодишње празнике, широм света појачавају се мјере обезбјеђења око синагога, цркава и мјеста масовних окупљања. Истовремено, адвенти и божићни вашари у Европи и Америци, који су већ годинама препознати као потенцијалне мете, улазе у период највеће посјећености и ризика.
Безбједносне службе у више европских земаља посљедњих недјеља спречиле су планиране терористичке нападе. У Баварској је ухапшено пет мушкараца, држављана Марока, Египта и Сирије, због сумње да су планирали напад возилом на божићни вашар. У Пољској је притворен деветнаестогодишњи студент који је, према наводима истраге, планирао бомбашки напад у знак подршке Исламској држави.
Стручњаци упозоравају да овакви напади не настају изненада, већ су често резултат дуготрајног процеса радикализације и нормализације мржње. Ово је класичан примјер гдје води антисемитизам. Некада људи воле да говоре, креће са изговореном ријечју, а заврши се са овако неким стварима. Између времена имате графите мржње, имате нападе на синагоге и онда ово што се десило. Врло јасно је био антисемитски напад на јеврејску заједницу у Сиднеју да се оствари. Све жртве су Јевреји, рабин је убијен, било је ту људи који су преживјели холокауст, који су сада убијени – изјавио је Иван Милетић, стручњак за безбједност.
Безбједносни аналитичари указују да актуелни ратови и кризе често представљају директан повод за терористичке нападе широм свијета, нарочито када се користе као мотив за освету. Наравно, да је сада и јеврејска заједница под посебном опасношћу због тога што исламски екстремисти желе да се свете за оно што се догодило у Гази. Управо, постоје актуелни сукоби и познато је да се тероризам увијек дешава поводом одређених сукоба који су актуелни и криза које су актуелне. Оне увијек су окидачи за одређене терористичке нападе – професор Зоран Драгишић.
Од почетка сукоба на Блиском истоку забиљежен је нагли пораст џихадистичких пријетњи у Европи. Током 2024. године регистровано је најмање 38 покушаја или планова за нападе, чак четири пута више него годину раније.
Због тога су Француска и Сједињене Америчке Државе појачале обезбјеђење око синагога током Хануке, Русија је отказала јавно паљење меноре у центру Москве, док су Велика Британија и Пољска увеле наоружане патроле око вјерских објеката. Мјере безбједности подигнуте су и у Њемачкој, гдје је прошлог децембра нападач колима улетио у масу на божићном вашару.
Велика окупљања током празника представљају посебан изазов за безбједносне службе, упозоравају стручњаци. Данас у читавој Европи и Сјеверној Америци дешавају се хришћански празници, значи долази Божић, Нова година. То су све прилике гдје се много људи окупља на одређеним мјестима, на трговима се одржавају адвенти и то су идеалне мете за терористичке нападе – наводи Зоран Драгишић, преноси Блиц.
Стручњаци истичу да, поред институционалне заштите, и грађани морају бити додатно опрезни у наредним недјељама. Оно што је важно, то је да наше службе заиста требају озбиљно да схвате пријетњу и да се сви, они па и ми сви, мало побринемо да у оваквим данима се мало више обрати пажње на безбједност. Терористима је довољно само једном да успију а службе морају сваки пут да буду успјешне, да их спријече – изјавио је Иван Милетић, стручњак за безбједност.
Божићни вашари, синагоге и цркве и даље се сматрају тзв. „лаким метама“ због великог броја људи, снажне симболике и често ограниченог нивоа заштите. Због тога су поједине владе издале званична упозорења грађанима да избегавају мјеста масовних окупљања, упркос појачаним мјерама безбједности, упозоравајући да ризик од напада и даље остаје повишен.
