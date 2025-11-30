Logo
Америчка војска елиминисала два члана ''Ал Каиде''

Извор:

СРНА

30.11.2025

11:50

Америчка војска
Фото: George Pak/Pexels

Америчка војска је у Јемену елиминисала два члана терористичке организације "Ал каида" користећи дрон, јавио је саудијски телевизијски канал "Ел хадат".

Према изворима овог емитера, САД су синоћ извршиле напад дроном на мотоцикл на којем су били командант "Ал каиде" Мунид ел Ахдал и његов пратилац.

Доналд Трамп

Свијет

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

У извјештају је наведно да је Ел Ахдал био кључни командант "Ал каиде" у овој земљи.

Група "Ал каида" на Арабијском полуострву, коју су САД раније сматрале најопаснијим огранком терористичке организације, учврстила се у Јемену током више од деценије сукоба између владиних снага и Хути побуњеника.

