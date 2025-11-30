Америчка војска елиминисала два члана ''Ал Каиде''

Извор:
30.11.2025
Америчка војска је у Јемену елиминисала два члана терористичке организације "Ал каида" користећи дрон, јавио је саудијски телевизијски канал "Ел хадат".
Према изворима овог емитера, САД су синоћ извршиле напад дроном на мотоцикл на којем су били командант "Ал каиде" Мунид ел Ахдал и његов пратилац.
У извјештају је наведно да је Ел Ахдал био кључни командант "Ал каиде" у овој земљи.
Група "Ал каида" на Арабијском полуострву, коју су САД раније сматрале најопаснијим огранком терористичке организације, учврстила се у Јемену током више од деценије сукоба између владиних снага и Хути побуњеника.
