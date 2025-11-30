Logo
Меланија Трамп најавила да покреће филмску продукцијску кућу

Извор:

Танјуг

30.11.2025

11:38

Коментари:

0
Меланија Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп објавила је на друштвеним мрежама покретање сопствене продуцентске куће "Мусе Филмс", уз кратак видео у којем је представљен њен званични лого.

Назив продукцијске куће директно се односи на њен кодни назив у Тајној служби - "Мусе", преноси Ју-Ес-Еј тудеј.

Документарац приказује период од 20 дана пре него што се Меланија вратила у Бијелу кућу након инаугурације америчког председника Доналда Трампа 20. јануара.

"Завирите у свијет Меланије Трамп док она организује планове за инаугурацију, управља изазовима прелазног периода у Белој кући и поново улази у јавни живот са својом породицом", наводи се у опису филма.

Меланија Трамп

Свијет

Меланија Трамп добила неочекивану титулу

Уз ексклузивне снимке кључних састанака, приватних разговора и досад невиђених простора, документарац "Меланија" приказује повратак Меланије Трамп у једну од најутицајнијих улога на свијету.

У документарцу ће се појавити и амерички предсједник и њихов син Барон.

Меланија Трамп је извршна продуценткиња, док је редитељ документарног филма Брет Ратнер.

Меланија Трамп

