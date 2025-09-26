Logo

Читач са усана открио шта је Меланија рекла Трампу док је упирао прст у њу

Извор:

Телеграф

26.09.2025

19:26

Доналд и Меланија Трамп на степеницама у УН
Фото: Tanjug/AP Photo/Stefan Jeremiah

Амерички предсједник Доналд Трамп и његова супруга Меланија снимљени су у жустром разговору у хеликоптеру Марин 1 док су се враћали из Њујорка након посјете УН.

Снимак је изазвао велику пажњу на друштвеним мрежама, а читач са усана је сада открио о чему су причали.

У једном тренутку Трамп је снимљен како упире кажипрстом у Меланију, док она строго одмахује главом.

Снимак је постао виралан, а многи су тврдили како се предсједнички пар расправљао и упоредили су снимак са фамозним тренутком када је Брижит Макрон снимљена како наводно удара супруга Емануела Макрона.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Једностран потез одметнуте сталне мисије БиХ на чијем је челу Лагумџија

Међутим, водећи стручњак за читање са усана, Џереми Фримен, вјерује да су Трампови говорили са запрепашћењем о инциденту са покретним степеницама у Генералној скупштини Уједињених нација.

"Из мог схватања, не мислим да је Трамп нападао Меланију већ оно што се десило у УН", рекао је Фримен за "Дејли Мејл".

Он вјерује да је Меланија о инциденту са степеницама рекла супругу "Ти си само наставио", а он је одговорио: "То је било невјероватно. Како можеш то да урадиш?".

Када су покретне степенице стале, он мисли да је Меланија рекла Трампу нешто у смислу "Доналде, погледај у мене", прије него што су изашли из хеликоптера, а онда су држећи се за руке ишли травњаком ка Бијелој кући.

Да подсјетимо, током посјете УН ове недјеље, Трамп је имао неколико инцидента - прво су покретне степенице престале да раде када су он и Меланија закорачили на њих, а онда му се покварио телепромптер чим је стао за говорницом у Скупштини. Имао је проблем и са звуком.

policija Srbija

Хроника

Упуцао комшију, па сакрио леш: Убио сам га јер ми је бацао магију и крао кукуруз

Трамп је искористио прилику да то спомене у говору, рекавши да су то ствари које је добио од УН. Након тога је изјавио да се ради о "трострукој саботажи" и захтијевао да се покрене истрага.

"Не један, не два, већ три веома злонамјерна догађаја! Ово није била случајност, ово је била трострука саботажа у УН. Требало би да се стиде", написао је Трамп на друштвеној мрежи, преноси "Телеграф".

Тагови:

Доналд Трамп

Меланија Трамп

