Читач са усана открио шта је Меланија рекла Трампу док је упирао прст у њу

Амерички предсједник Доналд Трамп и његова супруга Меланија снимљени су у жустром разговору у хеликоптеру Марин 1 док су се враћали из Њујорка након посјете УН.
Снимак је изазвао велику пажњу на друштвеним мрежама, а читач са усана је сада открио о чему су причали.
У једном тренутку Трамп је снимљен како упире кажипрстом у Меланију, док она строго одмахује главом.
Снимак је постао виралан, а многи су тврдили како се предсједнички пар расправљао и упоредили су снимак са фамозним тренутком када је Брижит Макрон снимљена како наводно удара супруга Емануела Макрона.
Међутим, водећи стручњак за читање са усана, Џереми Фримен, вјерује да су Трампови говорили са запрепашћењем о инциденту са покретним степеницама у Генералној скупштини Уједињених нација.
"Из мог схватања, не мислим да је Трамп нападао Меланију већ оно што се десило у УН", рекао је Фримен за "Дејли Мејл".
Он вјерује да је Меланија о инциденту са степеницама рекла супругу "Ти си само наставио", а он је одговорио: "То је било невјероватно. Како можеш то да урадиш?".
Када су покретне степенице стале, он мисли да је Меланија рекла Трампу нешто у смислу "Доналде, погледај у мене", прије него што су изашли из хеликоптера, а онда су држећи се за руке ишли травњаком ка Бијелој кући.
Да подсјетимо, током посјете УН ове недјеље, Трамп је имао неколико инцидента - прво су покретне степенице престале да раде када су он и Меланија закорачили на њих, а онда му се покварио телепромптер чим је стао за говорницом у Скупштини. Имао је проблем и са звуком.
Трамп је искористио прилику да то спомене у говору, рекавши да су то ствари које је добио од УН. Након тога је изјавио да се ради о "трострукој саботажи" и захтијевао да се покрене истрага.
"Не један, не два, већ три веома злонамјерна догађаја! Ово није била случајност, ово је била трострука саботажа у УН. Требало би да се стиде", написао је Трамп на друштвеној мрежи, преноси "Телеграф".
