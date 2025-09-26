Орбан: Мађарска економија би пропала без увоза руских енергената

Извор:
Премијер Мађарске Виктор Орбан саопштио је да је рекао предсједнику САД Доналду Трампу да би мађарска економија пропала уколико би Будимпешта престала да увози руску нафту и гас.
"Рекао сам америчком предсједнику да би мађарски економски учинак, у случају да јој се ускрате руска нафта и природни гас, у року од једног минута опао за четири одсто. То би значило пад мађарске економије на кољена", упозорио је Орбан.
Он је истакао да би прекид увоза руских енергетских ресурса био катастрофалан за Мађарску, пренио је ТАСС.
Орбан је поновио да ће Мађарска доносити сопствене одлуке у вези са увозом нафте из Русије, водећи се примарно сопственим економским интересима.
