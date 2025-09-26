Путин: Јачање суверенитета Русије кључни задатак

Извор:
Руси очекују наставак стратешког курса земље, поручио је руски предсједник Владимир Путин путем видео-конференције са изабраним лидерима региона Руске Федерације.
Путин је истакао да је јачање суверенитета и безбједности кључни циљ.
"Наш заједнички, кључни задатак је јачање суверенитета и безбједности државе. И у том погледу, оно што региони раде како би подржали одбрамбену индустрију је од највеће важности", истакао је руски лидер.
Путин је како је нагласио, увјерен да Руси подржавају власт своје земље.
Он је истакао да је важно оправдати повјерење грађана Русије и организовати рад тако да одговара њиховим очекивањима.
"Руси разумију кључни историјски тренутак који земља пролази. Наш народ разумије кључни историјски тренутак кроз који земља пролази. И подржавају нас", нагласио је предсједник Русије.
Путин сматра да је разноликост региона Руске Федерације предност земље.
"Морамо учинити све да бисмо сачували културно и историјско наслеђе региона Руске Федерације", изјавио је Путин и додао да " Русија улаже значајна средства у спровођење националних пројеката".
Он је навео и да је активна подршка припадницима војске и ветеранима кључни задатак.
"Активна и проактивна подршка припадницима војске на фронту, ветеранима и њиховим породицама, све су то задаци који несумњиво остају кључни за нас", рекао је Путин.
Руски лидер је истакао и да оданост руских војника домовини и њеним принципима треба да буду смјерница за све у влади.
Он је наложио активније укључивање ветерана СВО у управљачке тимове. Напоменуо је да је обим задатака и изазова са којима се суочавају изабрани регионални лидери, а које Русија тренутно одговара, поставља нове, веће захтеве пред систем управљања и људе који раде у влади.
"Овдје нису важни само професионални квалитети, већ и лични квалитети, спремност да се ради, пре свега, за добробит Русије и да се служи њеним интересима. Очекујем да на томе заснивате своју кадровску политику и да активно укључите ветеране специјалних војних операција у своје управљачке тимове", рекао је он.
Путин је додао да Русија има све могућности да постигне резултате и у економији и у социјалној сфери.
"Имамо све могућности и ресурсе да се позабавимо стратешким изазовима развоја земље и постигнемо позитивне промене како у економији, тако и у социјалној сфери", рекао је руски предсједник.
Истакао је да "успјех цијеле Русије зависи од рада на локалном нивоу".
