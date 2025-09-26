Logo

Унука Доналда Трампа покренула модни бренд и представила прву колекцију мајица: Коштају 120 еура

26.09.2025

18:01

Фото: Инстаграм/kaitrumpgolfer

Каи Трумп, 18-годишња унука Доналда Трумпа, покренула је модни бренд и представила прву колекцију мајица са својим инцијалима.

Мајице из колекције долазе у три боје - тамноплава, бијела и црна, а на предњем дијелу доминира велики лого с иницијалима КТ. На стражњој страни овратника налази се натпис КАИ, док се њен потпис дискретно налази на манжети рукава. Колекција нуди два кроја: један женски шири модел и други унисекс који је ужег кроја.

Иако је Каи истакла како је ова колекција резултат дугогодишњег сна и рада, највише пажње јавности ипак је привукла цијена - једна мајица кошта 120 еура, што је изазвало бројне негативне коментаре, посебно на ТикТоку, гдје су корисници критиковали високу цијену за, како наводе, "обичан комад одјеће".

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Свијет

Лукашенко жели да разговара са Зеленским, поручио му је само једно

У објави на Инстаграму, Каи је навела да је жељела створити мајицу која није само модни додатак, већ практичан комад који се може носити у различитим приликама од тренинга, школе, па до вечерњих излазака.

"Ово је пројект на којем сам дуго радила. Сваки детаљ, од квалитета тканине до завршне израде, пажљиво је осмишљен", поручила је својим пратитељима.

Занимљиво је да је комаде из колекције назвала "худицама", иако ниједна мајица заправо нема капуљачу, што су корисници друштвених мрежа такође примијетили и коментарисали.

Тренутно, њен бренд садржи искључиво ове мајице, али се шпекулише да би сљедећи корак могао бити лансирање опреме за голф, с обзиром на то да се Каи већ годинама активно бави тим спортом.

Популарност Каи Трамп нагло је порасла након што је њен дјед, Доналд Трамп, поново изабран за предсједника САД-а на изборима 2024. године. Прије његове побједе, Каи је на YouTubeu имала око 63.000 претплатника, док их данас броји готово два милиона. На ТикТоку је још популарнија, са више од три милиона пратилаца.

(кликс)

