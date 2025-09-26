Logo

Очевици у шоку: Шта је пронађено на Курилским острвима

Извор:

РТ Балкан

26.09.2025

11:14

Коментари:

0
Очевици у шоку: Шта је пронађено на Курилским острвима

Курилска острва у Сахалинској области, која запљускују воде Охотског мора и Тихог океана, протеклих дана су у центру пажње: на једном од острва архипелага пронађени су скелетни остаци бића које дијелом подсјећа на гигантског човјека, чије се слике и снимци шире друштвеним мрежама.

Очевице забрињава "људска шака" дуга 1 метар

По ријечима очевидаца, локалног становништва, труп је на обалу острва избацила вода прије око два мјесеца и од тада се меко ткиво постепено распада, а скелет полако долази до изражаја. Забринутост становника изазива чињеница да нико од научника не зна чији су остаци, преносе руски медији.

Оно што посебно интригира јесте чињеница да један дио скелета невјероватно подсјећа на људску шаку, која је дуга око једног метра. Необично је и то да дивље животиње, а посебно медвједи којих на Курилским острвима има свуда, остатке заобилазе у широком луку, што иначе није случај.

Још једно откриће у Русији привукло пажњу научника

Средином септембра месеца 2025. године на Уралу су пронађени остаци примитивних предака савремених китова, базилосауруса. Они су живјели на земљи прије око 37 милиона година, у периоду еоцена, када се на територији данашње Евроазије налазило највеће море - Перитетис.

Руски палеонтолог Максим Синица открио је дио зуба у кориту уралске реке Туре, а на основу овог открића установљено је и да је "власник" зуба био дуг најмање 10 метара. Ово је 6. по реду откриће остатака базилосауруса у Русији и од изузетног је значаја.

Раније су проналажени и остаци других древних животиња

Осим остатака базилосауруса, на Уралу су палеонтолози проналазили и остатке других припадника фауне из доба еоцена: најчешће су то били зуби ајкула и других риба, а једном је пронађено и ребро неког од предака савремених китова.

"Када говоримо о искористивости неког од остатака у циљу истраживања врсте, кости ребара су најмање користе: то су врло безличне кости које носе изузетно мање информација", појаснио је Синицин. "А по остатку зуба можемо да закључимо много тога", додао је он.

(РТ Балкан)

Подијели:

Тагови:

Kurilska ostrva

arheologija

skelet

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ово је еволутивно најстарија крвна група

Занимљивости

Ово је еволутивно најстарија крвна група

56 мин

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Годинама је истраживала срећу и цијелу филозофију свела на 12 простих правила

1 ч

0
Ова три датума у октобру мијењају све

Занимљивости

Ова три датума у октобру мијењају све

2 ч

0
"Моја снаја има љубавника, али мој син неће да се разведе": Вапај очајне мајке

Занимљивости

"Моја снаја има љубавника, али мој син неће да се разведе": Вапај очајне мајке

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

34

Седам људи умрло од тровања алкохолом

11

23

"Док је Пикси селектор, ја не играм за Србију": Фудбалер Орлова искрено

11

18

Слатка или горка: Кафа коју пијемо открива много о нама

11

14

Очевици у шоку: Шта је пронађено на Курилским острвима

11

14

Предраг Станковић о борилачком спектаклу у Бањалуци - ''Hector Fight Night 6''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner