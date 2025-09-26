Очевици у шоку: Шта је пронађено на Курилским острвима

Извор:
Курилска острва у Сахалинској области, која запљускују воде Охотског мора и Тихог океана, протеклих дана су у центру пажње: на једном од острва архипелага пронађени су скелетни остаци бића које дијелом подсјећа на гигантског човјека, чије се слике и снимци шире друштвеним мрежама.
По ријечима очевидаца, локалног становништва, труп је на обалу острва избацила вода прије око два мјесеца и од тада се меко ткиво постепено распада, а скелет полако долази до изражаја. Забринутост становника изазива чињеница да нико од научника не зна чији су остаци, преносе руски медији.
Оно што посебно интригира јесте чињеница да један дио скелета невјероватно подсјећа на људску шаку, која је дуга око једног метра. Необично је и то да дивље животиње, а посебно медвједи којих на Курилским острвима има свуда, остатке заобилазе у широком луку, што иначе није случај.
Средином септембра месеца 2025. године на Уралу су пронађени остаци примитивних предака савремених китова, базилосауруса. Они су живјели на земљи прије око 37 милиона година, у периоду еоцена, када се на територији данашње Евроазије налазило највеће море - Перитетис.
Руски палеонтолог Максим Синица открио је дио зуба у кориту уралске реке Туре, а на основу овог открића установљено је и да је "власник" зуба био дуг најмање 10 метара. Ово је 6. по реду откриће остатака базилосауруса у Русији и од изузетног је значаја.
Осим остатака базилосауруса, на Уралу су палеонтолози проналазили и остатке других припадника фауне из доба еоцена: најчешће су то били зуби ајкула и других риба, а једном је пронађено и ребро неког од предака савремених китова.
"Када говоримо о искористивости неког од остатака у циљу истраживања врсте, кости ребара су најмање користе: то су врло безличне кости које носе изузетно мање информација", појаснио је Синицин. "А по остатку зуба можемо да закључимо много тога", додао је он.
