Годинама је истраживала срећу и цијелу филозофију свела на 12 простих правила

Она

26.09.2025

10:20

Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Гречен Рубин, једна од најутицајнијих истраживача на тему среће и људске природе данашњице, ауторка је бројних књига, укључујући и свјетски бестселер "Пројекат срећа", који је преведен на више од 30 језика и продат у преко 3,5 милиона примјерака.

Она води и популарни подкаст Happier with Gretchen Рубин, у којем дијели практичне савјете како да живимо испуњенији и срећнији живот.

Њена нова књига "Secrets of Adulthood" управо је објављена, а у наставку вам преносимо њене најважније увиде и лекције које је прикупила током више од 12 година проучавања среће и људског понашања.

Гречен вјерује да се многе велике истине могу свести на једну реченицу – ону која може да нас покрене, инспирише или потпуно промијени наш поглед на живот.

Ево њених 12 тајни срећног живота:

Прихвати себе, али очекуј више од себе.

Буди њежан према себи и својим границама, али се истовремено труди да растеш, учиш и излазиш из зоне комфора.

Рад може бити најопаснији облик одлагања обавеза.

Понекад изгледа као да радимо, али заправо само трошимо вријеме на споредне ствари које не воде ка циљу.

Оно што радимо сваки дан важније је од онога што радимо повремено.

Досљедност, чак и у малим корацима, доноси највеће резултате.

Снажан глас истовремено привлачи и одбија.

Ако се трудимо да будемо толико благи да се нико не наљути, ризикујемо да наш рад постане безличан и досадан.

Перфекционизам не долази из високих стандарда, већ из анксиозности.

Умјесто да спуштамо критеријуме, треба да радимо на смањењу својих страхова.

Да би нас поштовали, људи морају прво да примјете наш рад.

Не можемо очекивати признање ако се наш труд не види.

Ако не доживљавамо неуспјехе, не трудимо се довољно.

Избјегавањем неуспјеха пропуштамо прилике за раст и напредак.

Прије него што нешто прогласимо лошим или бесмисленим, можда једноставно није за нас.

Много ствари које су данас нормалне некада су биле осуђиване – као што је и писање или путовање возом.

Вјероватно смо сви то искусили.

Ништа није исцрпљујуће као задатак који никада не започнемо.

Често трошимо више енергије на одлагање него на само извршавање.

Лакше је промијенити окружење него себе.

Умјесто да се силимо да постанемо нешто што нисмо, прилагодимо распоред и услове свом природном ритму.

Птица, пчела и шишмиш лете – али на потпуно различите начине.

Не постоји универзално рјешење; пронађи приступ који одговара теби, пише Она.

Dijete i roditelj

Породица

Заборављено женско име се враћа у моду

sreća

