Змија чуваркућа "излази само у једном случају": Заледићете се када чујете разлог

26.09.2025

07:38

У Србији, као и у већини мјеста, израз "змија чуваркућа" се користи као назив за змију врсте Natrix natrix, познату и као обична смукуља или обична смукуљица.

Ова змија је неотровна и често се налази у руралним и шумовитим подручјима, али се може наћи и у близини водених површина као што су језера, ријеке и мочваре.

Змија чуваркућа је релативно мала, обично дугачка око 50-80 центиметара, и има смеђу или сиву боју с тамним мрљама или пругама дуж леђа. Има карактеристичан бијели трбух и црвене очи.

Ова врста змије није опасна за људе, јер нема отровне зубе и обично бјежи од људи ако их примјети.

Змија чуваркућа игра важну улогу у екосистему јер се храни разним ситним воденим организмима попут жаба, риба. Такође може имати улогу у контроли популације штетних инсеката и мишева.

У већини случајева, змија чуваркућа је корисна и неагресивна према људима.

Код старих Словена појава змије чуваркуће у кући или дворишту би значила да ће се одиграти неки догађај непогодан по укућане.

У овом смислу змија чуваркућа је имала улогу да упозори укућане на неки неповољан догађај.

Појава змије чуваркуће увијек би упозоравала на зло, док кад су требало да се одиграју догађаји повољни за породицу, она се није појављивала, што значи да би она представљала весника лоших вијести.

Тај немили догађај је могао постати још гори, уколико би се змија том приликом убила. Како су се људи плашили змија, често се догађало да би оваква змија била убијена. Уколико би змија чуваркућа била убијена, то би била велика увреда за претке, односно тиме би се убио предак и учинио одређени грех на нивоу рода.

Освета за то, од предака, би била скора смрт неког од укућана.

(espreso.co.rs)

