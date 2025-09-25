Logo

Држите их на дистанци: Најогорченији људи рођени су у ова два знака

25.09.2025

13:40

Држите их на дистанци: Најогорченији људи рођени су у ова два знака
Фото: Pexels

Сви смо барем једном срели особу која тешко заборавља замјерке и лако се увриједи. Па, вјероватно је рођена у неком од ова два знака.

Постоје два знака која су посебно склона огорчености - у питању су Шкорпија и Д‌јевица.

Шкорпија

Када им поставите препреку на пут, не очекујте да вам брзо опросте - осветиће вам се.

Способни су да вам кажу тачно оно што не желите да чујете и да вас баце у вртлог сумњи.

Шкорпије су мајстори манипулације, а њихове ријечи су оштре као бодеж.

стрес-посао

Занимљивости

У наредних 10 година нестаће ова занимања

Иако покушавају да сакрију своја права осјећања, њихово огорчење може да еруптира попут вулкана када су повријеђени, пише Метрополитан.си.

Д‌јевица

Д‌јевице на први поглед могу д‌јеловати мирно и рационално. Али када ствари не иду по плану, будите спремни на лавину критика.

Као перфекционисти, Д‌јевице не могу да поднесу несавршеност - било да је то неуредан сто или лапсус.

Њихови коментари су прожети танким слојем ироније и пажљиво ће указати на све мане, преноси Нова.

Иако увијек д‌јелују мирно, Д‌јевице често гаје унутрашње негодовање што свијет никада није довољно савршен за њихове високе стандарде.

