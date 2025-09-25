25.09.2025
Прочитајте шта нам звијезде поручују данас.
Уз адекватну организацију и помоћ са стране, већина Овнова успјеће данас да без већих препрека оствари зацртане планове. Максимално искористите свој шарм данас, имате солидне шансе да се опустите и уживате у бар једном љубавном подухвату. Порадите на јачању имунитета.
Биковима би приоритет данас требало да буде привођење крају већ започетих обавеза и припрема терена за наредни период. Могућ сусрет или позив од старе симпатије. Слаба циркулација.
Врло добар радни дан је пред Близанцима, посебно би могли да буду задовољни они представници који имају комуникацију или пословање са иностранством. Позитивна енергија и ваш лични шарм требали би да донесу и позитивну и фину размјену емоција са драгом особом. Здравље вам је врло добро.
Опуштен радни дан је пред Раковима, можете да очекујете добру атмосферу и квалитетне односе са пословним сарадницима. На крилима позитивног расположења много тога лијепог можете направити и у сфери љубави. Уживајте. Здравље вам је одлично.
Могуће успостављање контаката са новим пословним сарадницима, у вези са реализацијом будућих пројеката, даваће данас типичним Лавовима прави осјећај задовољства. Уколико сте расположени за добар флерт и уживање у шармирању и завођењу ево повољног дана да покажете своје умијеће. Здравље вам је одлично.
Рад у континуитету, без наговјештаја битних промјена, на моменте и опуштена атмосфера очекује Дјевице овог четвртка. Одличан је дан да се посветите финим љубавним дешавањима и бар једну замисао спроведете у дјело на обострано задовољство. Уживајте. Здравље вам је врло добро.
Могли бисте да очекујете доста посла на пољу комуникације и разних договора уз могућност да вам буде понуђен рад на неком новом пројекту. Требаће доста компромиса и добре воље да све доведете у ниво који одговара свим странама. Вриједи потрудити се. Здравље вам је врло добро.
Успјећете себи да обезбиједите подршку људи који су вам важни и моћи ћете мало мирније и стабилније да функционишете. Повољне су околности за фине разговоре и евентуално кокетирање, али без великих очекивања, што ће вам донекле и одговарати. Здравље вам је одлично.
Ослоните се на сопствено искуство и квалитете, и успјећете да све организујете и завршите на свој начин онако како сте замислили. Иницијатива на промјенама у сфери партнерских односа је искључиво на вама. Хладне главе размислите у ком смјеру желите да наставите даље. Без значајнијих упозорења за здравље.
Без значајнијих препрека на пословном путу данас код већине Јарчева, што ће за резултат имати добро расположење и осјећај задовољства. То сте и заслужили. Вријеме је да неке ствари поставите на своје мјесто, рашчистите ситуацију и кренете напријед. На вама је иницијатива. Појачајте унос витамина.
Већина Водолија имаће пуне руке посла и овог четвртка, али вас не очекују потешкоће у реализацији. Само напријед. Покушајте да се опустите, растеретите обавеза и уживате у пажњи коју вам несебично пружа вољена особа. Пријала би вам физичка активност.
Повећан обим пословних обавеза могао би да очекује Рибе и данас па би било добро да порадите на бољој организацији и што мање се нервирате. Иако имате добре аспекте за фину комуникацију са драгом особом, немојте дозволити да се све ваше данашње активности у сфери љубави сведу на причу. Здравље вам је врло добро.
