Ћуретина у кремастом сосу од гљива: Сочно месо и богат умак с ароматичним зачинима

25.09.2025
10:10
Уколико вам је понестало идеја за ручак - ћуретина у кремастом сосу од гљива је рецепт који ће вас "спасити" дилеме, а на крају и обрадовати сва непца за која кувате.
Њежно месо ћуретине зачињено црвеним и бијелим луком те богатом мјешавином зачина даје овом јелу пун, ароматичан окус. Гљиве у сосу пружају савршену сочност и савршено се стапају с лаганим, али храњивим месом.
Рижа је идеалан прилог јер је извор сложених угљених хидрата и влакана, пружајући дуготрајнији осјећај ситости. Комбинација зачина, кремастог соса и здраве риже чини ово јело укусним и уравнотеженим оброком за цијелу породицу.
Састојци:
800 г ћурећих батака
250 г гљива
300 г риже Мастер
1 главица црвеног лука
2 чешња бијелог лука
2 кашикице Тузланске соли
½ кашикице бибера
1 кашикица мјешавине зачина Тајна
2 кашике маслаца ЗиМ
2 кашике уља
0,2 л павлаке за кување
Припрема:
Ћуретину маринирати са соли, бибером и мјешавином зачина. Пропржити са луком на уљу и маслацу да порумене. Пропржене батаке извадити на топло, а у таву додати сјецкане гљиве па зеједно пржити. У таву долити темељац и врхње за кување. Кратко прокувати и вратити месо да се сједини са осталим састојцима.
Наставити с кувањем док месо не омекша и док се не добије кремасти сос, око 30 минута. Рижу скувати у сланој води и додати маслац. Сервирати као подлогу припремљеном месу. Декорисати са свјежим зачинским биљем, преноси Кликс.
