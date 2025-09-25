Logo

Ћуретина у кремастом сосу од гљива: Сочно месо и богат умак с ароматичним зачинима

25.09.2025

10:10

Коментари:

0
Ћуретина у кремастом сосу од гљива: Сочно месо и богат умак с ароматичним зачинима
Фото: Pixabay

Уколико вам је понестало идеја за ручак - ћуретина у кремастом сосу од гљива је рецепт који ће вас "спасити" дилеме, а на крају и обрадовати сва непца за која кувате.

Њежно месо ћуретине зачињено црвеним и бијелим луком те богатом мјешавином зачина даје овом јелу пун, ароматичан окус. Гљиве у сосу пружају савршену сочност и савршено се стапају с лаганим, али храњивим месом.

Рижа је идеалан прилог јер је извор сложених угљених хидрата и влакана, пружајући дуготрајнији осјећај ситости. Комбинација зачина, кремастог соса и здраве риже чини ово јело укусним и уравнотеженим оброком за цијелу породицу.

Састојци:

800 г ћурећих батака

250 г гљива

300 г риже Мастер

1 главица црвеног лука

2 чешња бијелог лука

2 кашикице Тузланске соли

½ кашикице бибера

1 кашикица мјешавине зачина Тајна

2 кашике маслаца ЗиМ

2 кашике уља

0,2 л павлаке за кување

Шљивић-Николина-Инстаграм

Република Српска

Николина Шљивић напушта Клуб ДНС-НПС

Припрема:

Ћуретину маринирати са соли, бибером и мјешавином зачина. Пропржити са луком на уљу и маслацу да порумене. Пропржене батаке извадити на топло, а у таву додати сјецкане гљиве па зеједно пржити. У таву долити темељац и врхње за кување. Кратко прокувати и вратити месо да се сједини са осталим састојцима.

Наставити с кувањем док месо не омекша и док се не добије кремасти сос, око 30 минута. Рижу скувати у сланој води и додати маслац. Сервирати као подлогу припремљеном месу. Декорисати са свјежим зачинским биљем, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Рецепт

Recept dana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Николина Шљивић напушта Клуб ДНС-НПС

Република Српска

Николина Шљивић напушта Клуб ДНС-НПС

1 ч

0
Поплаве у Неуму, Љубушком и Чапљини: Вода ушла у куће, под водом и улице

Градови и општине

Поплаве у Неуму, Љубушком и Чапљини: Вода ушла у куће, под водом и улице

1 ч

0
Језив снимак вршњачког насиља: Двије дјевојчице шутирају и газе трећу, а њихов друг све снима

Србија

Језив снимак вршњачког насиља: Двије дјевојчице шутирају и газе трећу, а њихов друг све снима

1 ч

0
Полиција пронашла новац испред "Поште", власник да се јави

Друштво

Полиција пронашла новац испред "Поште", власник да се јави

1 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Ова три знака доживјеће велики преокрет до краја недјеље!

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

3 ч

0
Краљица сваке зимнице: Цјепкане паприке - пикантне и мирисне, а једноставне за припрему

Занимљивости

Краљица сваке зимнице: Цјепкане паприке - пикантне и мирисне, а једноставне за припрему

3 ч

0
Овај знак у октобру чека брдо пара: Добиће шансу коју је чекао цијели живот

Занимљивости

Овај знак у октобру чека брдо пара: Добиће шансу коју је чекао цијели живот

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

11

06

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

10

56

Ова 3 ''фатална“ одговора на разговору за посао могу вас коштати радног мјеста

10

50

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

10

47

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner