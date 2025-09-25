Полиција пронашла новац испред "Поште", власник да се јави

Извор:
На тротоару испред објекта „Пошта Српске“ у Зворнику полиција је пронашла одређену количину новца, а из ПУ Зворник позвали су власника да се јави како би му средства била враћена.
"Полицијска управа Зворник апелује на грађане уколико имају сазнања о лицу које је изгубило овај новац или су га сами изгубили, да се обрате Полицијској управи Зворник, како би се извршила провјера и вратила средства правом власнику", наводе из ПУ Зворник.
Новац је пронађен у уторак у вечерњим часовима, а за више информација грађани се могу обратити и Дежурној оперативној служби ПУ Зворник.
