Не сјећа се тренутка удеса! Дарко Лазић пуштен кући

25.09.2025

08:59

Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина пуштени су на кућно лијечење након језиве саобраћајне несреће која се ноћас око један сат послије поноћи догодила код искључења за Арену, сазнаје Телеграф.рс.

Лазић је возио "мерцедес" у власништву једне лизинг куће када се закуцао у задњи дио аутобуса "Икарбус", у којем се срећом налазио само возач. Од силине ударца, аутомобил је одлетио у банкину, а пјевача и његову супругу морали су да извлаче ватрогасци.

Према нашим сазнањима, Лазић је има раздеротину главе са лијеве стране, која је ушивена на ВМА, гдје су му љекари указали помоћ. Иако је све вријеме био свјестан, није се сјећао тренутка удеса. Након прегледа и указане помоћи, пјевач је пуштен кући.

Његова супруга Катарина задобила је лакше повреде и превезена је у КБЦ "Земун".

По налогу Трећег основног тужилаштва у Београду, Дарку Лазићу узети су крв и урин на анализу, док су возила превезена на саобраћајно-техничко вјештачење.

(Телеграф.рс)

