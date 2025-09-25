Logo

Познато стање Дарка Лазића и његове супруге послије тешке саобраћајке

Телеграф

25.09.2025

08:13

Познато стање Дарка Лазића и његове супруге послије тешке саобраћајке

Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина пуштени су на кућно лијечење послије језивог удеса који се догодио код Арене, сазнаје "Телеграф.рс".

У тешкој саобраћајној несрећи, ноћас око један сат иза поноћи, код искључења за Арену повријеђен је пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина Лазић, а по налогу тужиоца Трећег основног тужилаштва у Београду њему је узета крв и урин на анализу.

удес-лазић

Сцена

Снимак који леди крв у венама: Лазића и његову супругу извлаче ватрогасци из смрсканог аута!

Познати естрадни умјетник, "закуцао" се у аутобус "Икарбус" у ком срећом није било путника већ само возач Р.М. (65).

Незванично, Лазић је био за воланом "мерцедес" који је у власништву једне лизнг куће. На мјесту сувозача била је његова супруга Катарина.

"Дарко Лазић ишао је из правца Газеле ка Шиду и били су у средњој коловозној траци. У једном тренутку Лазић је прелазио у десну саобраћајну траку (такозвану искључну) у правцу Омладинске бригаде и том приликом предњим лијевим дијелом возила ударио у задњи дио аутобуса. За воланом аутобуса "Икарбус" био је Р. М. (65) који срећом није повријеђен и који је такође прелазио у десну искључну траку. Од силине ударца "мерцедес" у ком је био Лазић са супругом одбио се и ударио у банкину. Лазиће су извлачили ватрогасци. Они су све вријеме били свјесни", каже исти извор.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Сцена

Дарко Лазић имао тешку саобраћајну несрећу

Поводом ове несреће обавијештен је тужилац Трећег ОЈТ који је наредио да се возила извјештаче, а да се од возача узме крв на анализу.

Лазићу су констатоване лаке тјелесне повреде на ВМА-а, док је Катарина превезена у КБЦ "Земун".

И "мерцедес" и аутобус превезени су на саобраћајно-техничко вјештачење.

Истрагу у овом случају води Треће ОЈТ у Београду.

(Телеграф)

