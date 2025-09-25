Познато стање Дарка Лазића и његове супруге послије тешке саобраћајке

Извор:
Телеграф
25.09.2025
08:13
Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина пуштени су на кућно лијечење послије језивог удеса који се догодио код Арене, сазнаје "Телеграф.рс".
У тешкој саобраћајној несрећи, ноћас око један сат иза поноћи, код искључења за Арену повријеђен је пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина Лазић, а по налогу тужиоца Трећег основног тужилаштва у Београду њему је узета крв и урин на анализу.
Познати естрадни умјетник, "закуцао" се у аутобус "Икарбус" у ком срећом није било путника већ само возач Р.М. (65).
Незванично, Лазић је био за воланом "мерцедес" који је у власништву једне лизнг куће. На мјесту сувозача била је његова супруга Катарина.
"Дарко Лазић ишао је из правца Газеле ка Шиду и били су у средњој коловозној траци. У једном тренутку Лазић је прелазио у десну саобраћајну траку (такозвану искључну) у правцу Омладинске бригаде и том приликом предњим лијевим дијелом возила ударио у задњи дио аутобуса. За воланом аутобуса "Икарбус" био је Р. М. (65) који срећом није повријеђен и који је такође прелазио у десну искључну траку. Од силине ударца "мерцедес" у ком је био Лазић са супругом одбио се и ударио у банкину. Лазиће су извлачили ватрогасци. Они су све вријеме били свјесни", каже исти извор.
Поводом ове несреће обавијештен је тужилац Трећег ОЈТ који је наредио да се возила извјештаче, а да се од возача узме крв на анализу.
Лазићу су констатоване лаке тјелесне повреде на ВМА-а, док је Катарина превезена у КБЦ "Земун".
И "мерцедес" и аутобус превезени су на саобраћајно-техничко вјештачење.
Истрагу у овом случају води Треће ОЈТ у Београду.
(Телеграф)
