Ево како изгледа ауто Дарка Лазића након стравичног удеса

Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина пуштени су на кућно лијечење послије језивог удеса који се догодио код Арене.
У тешкој саобраћајној несрећи, ноћас око један сат иза поноћи, код искључења за Арену повријеђен је пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина Лазић, а по налогу тужиоца Трећег основног тужилаштва у Београду њему је узета крв и урин на анализу.
Познати естрадни умјетник, “закуцао” се у аутобус “Икарбус” у ком срећом није било путника већ само возач Р.М. (65)!
Снимак који леди крв у венама: Лазића и његову супругу извлаче ватрогасци из смрсканог аута!
Незванично, Лазић је био за воланом “мерцедес” који је у влашништву једне лизнг куће. На мјесту сувозача била је његова супруга Катарина. Дарко Лазић ишао је из правца Газеле ка Шиду и били су у средњој коловозној траци.
''У једном тренутку Лазић је прелазио у десну саобраћајну траку (такозвану искључну) у правцу Омладинске бригаде и том приликом предњим левим делом возила ударио у задњи део аутобуса. За воланом аутобуса “Икарбус” био је Р. М. (65) који срећом није повређен и који је такође прелазио у десну искључну траку.
Дарко Лазић имао тешку саобраћајну несрећу
Од силине ударца “мерцедес” у ком је био Лазић са супругом одбио се и ударио у банкину. Лазиће су извачили ватрогасци. Они су све вријеме били свјесни'', каже извор, преноси Телеграф.
Познато стање Дарка Лазића и његове супруге послије тешке саобраћајке
