Милановић: ЕУ мора схватити да није сила као што су то неки други

ЕУ мора схватити да није сила на начин на који то неки други јесу, рекао је предсједник Хрватске Зоран Милановић.
Милановић је навео да је ЕУ састављена од 20 или више од 20 националних држава које су хетерогене и никада неће моћи функционисати као један центар воље, одлучивања и политике.
Он је додао да је један од доказа за то и ситуација са Украјином и са "овом блесавом причом" о коалицији вољних, гдје би сви требало да размишљају као један, преносе хрватски медији.
- ЕУ мора схватити коначно што је и гдје припада и она није сила на начин на који то неки други јесу - оцијенио је Милановић.
Истакао је да Хрватска има своју главу која можда није савршена, али има своје интересе и о својој судбини ће, колико је то могуће, одлучивати сама.
