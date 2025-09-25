Logo

Дарко Лазић направио грешку која га је умало коштала живота: Ево шта се догодило

25.09.2025

09:39

Дарко Лазић направио грешку која га је умало коштала живота: Ево шта се догодило
Фото: Instagram / Screenshot / 192_rs

Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина пуштени су на кућно лијечење након стравичног удеса код Арене који се догодио ноћас сат након поноћи.

Како "Телеграф.рс" сазнаје, Лазић који је био за воланом "мерцедеса" свом силином ударио је у аутобус, а затим се од њега одбио и завршио у банкини. По свему судећи, због велике брзине није успио да закочи већ га ударио отпозади.





- Из смрсакног возила извукли су га ватрогасци. Био је свјестан као и његова супруга Катарина. Причао је неповезано и није могао да каже шта се догодило. Истрага ће утврдити да ли то није могао због трауме главе коју је доживео или алкохола или дроге, ако се утврди да је имао у крви. Узорци су му узети одмах послије удеса - каже саговорник.







По налогу тужиоца од возача су узети крв и урин на анализу, али је и наређено вјештачење аутомобила и мерцедеса.







- Дарко Лазић ишао је из правца Газеле ка Шиду и били су у средњој коловозној траци. У једном тренутку Лазић је прелазио у десну саобраћајну траку (такозвану искључну) у правцу Омладинске бригаде и том приликом предњим лијевим дијелом возила ударио у задњи дио аутобуса. За воланом аутобуса "Икарбус" био је Р. М. (65) који срећом није повријеђен и који је такође прелазио у десну искључну траку. Од силине ударца "мерцедес" у ком је био Лазић са супругом одбио се и ударио у банкину. Лазиће су извлачили ватрогасци. Они су све вријеме били свјесни- каже извор.

