Цифре огромне: Хелез на алкохол немилице трошио државне паре

26.09.2025
17:34
Девет министарстава у Савјету министара, Главни секретаријат и Кабинет предсједавајућег Савјета министара БиХ су од 2018. до 2024. године потрошили 7,14 милиона КМ јавног новца на репрезентацију.
Дан жена, Бугојно, 2024. година. У мотелу "Алиби" је направљен цех од 914 КМ који је новцем грађана платио министар одбране Зукан Хелез. Уз храну, на рачуну је 60 пива, 22 пелинковца, 11 чаша бијелог вина и боца "Вранца Процкорде” – укупно више од стотину алкохолних пића, пише "Центар за истраживачко новинарство".
Хелез је трошак оправдао рачунима и службеном забиљешком у којој пише да је био на састанку и радном ручку с 11 представница удружења жена Горњоврбаског региона и Херцегбосанског кантона те Џендер центра ФБиХ.
Но, већина њих каже да тај дан нису били с министром Хелезом.
Новинари ЦИН-а су имали увид у мањи дио ових рачуна – износ од 578 хиљада марака – који свједоче да се новац за репрезентацију у Савјету министара значајним дијелом троши на алкохол у кафанама и ресторанима широм земље и у иностранству, а правда као утрошак на састанцима са сарадницима, радним ручковима или службеним вечерама.
У министарствима нема детаља о разлозима и циљевима састанака, а интерне контроле су слабе па стварну провјеру рачуна раде само ревизори из Уреда за ревизију државних институција БиХ.
Они сваке године скрећу пажњу на неодговорно трошење репрезентације и препоручују прецизније правдање јавног новца, али институције ријетко поштују њихове препоруке.
Закон дозвољава државним званичницима да троше јавни новац на храну и пиће у угоститељским објектима – то су средства за тзв. репрезентацију и на располагању су им сваке године. Осим министара и њихових замјеника, у Савјету министара БиХ на репрезентацију имају право и предсједавајући, главни секретар, руководиоци сектора и сви којима министри дају одобрење. Они могу годишње потрошити између 60.000 и пола милиона марака.
У Правилнику о трошењу репрезентације Савјет министара, донесеном прије више од 10 година, пише да је трошење јавног новца на храну и пиће у угоститељским објектима неопходно ради одржавања званичних и пословних контаката и пријема гостију.
Званичници трошкове морају правдати потписаним фискалним рачунима и поднијети извјештаје о разлогу састанка, али у више од хиљаду страница докумената у које је ЦИН имао увид недостају детаљи о разлозима трошења.
Ни докази о дешавањима у бугојанском мотелу "Алиби" нису јасни. У забиљешци министра Хелеза пише да је састанак са представницима власти и невладиних удружења одржан почетком марта 2024. године. Но, из Владе и Скупштине ХБК те удружења из тог подручја кажу за "ЦИН" да они нису имали званичних састанака са министром одбране.
Исти одговор је стигао и из Џендер центра ФБиХ: “Нисмо учествовали на споменутом састанку. (…) Нисмо надлежни за ниво институција БиХ”.
"ЦИН" је контактирао представнице четири удружења жена са подручја ХБК и Горњоврбаског региона и све су негирале да су биле на састанку. Остале није било могуће добити на пријављене контакте.
Према рачуну, на храну и пиће у мотелу "Алиби" потрошено је 914 КМ. Попијено је 90 алкохолних пића и око 3,5 литре вина. Министар је касније рекао да је састанку присуствовало 11 особа.
Министарство одбране је од 2021. до краја 2024. године потрошило 997.176 КМ на репрезентацију. Новинари ЦИН-а су прегледали дио документације и из ње закључили да се око 20 одсто потрошеног новца односи на алкохол.
Анализом дијела рачуна из периода од прољећа 2023. до краја 2024. види се да је министар Хелез, уз остало, платио више од 1.000 жестоких пића и пива те око 27 литара вина. Највише рачуна направљено је у његовом Бугојну.
Међу њима су и састанци са представницима демобилисаних бораца, али новинари ЦИН-а нису могли утврдити о коме је заиста ријеч. У фебруару 2024. је потписао да је у ресторану "Бабилон” разговарао с представницима спортских удружења ратних војних инвалида Средњобосанског кантона (СБК). Била је субота, а на рачуну од 202,50 КМ је уз храну било и 19 алкохолних пића. На ручку је било шест особа.
Предсједник Савеза ратних војних инвалида СБК Екрем Јуларџија каже да није био на овом састанку.
”Сва дешавања везана за спорт особа с инвалидитетом се дешавају преко Савеза ратних и војних инвалида Средњобосанског кантона јер ми на нивоу кантона немамо спортских савеза инвалида”, рекао је.
Нешто касније, на љето 2024. године, министар Хелез је потписао трошкове за храну и пиће на два састанка са, како је рекао, демобилисаним борцима Бусоваче. Прво је јавним новцем платио мини гозбу са боцом вина и 15 пива у ресторану "Фехро” у Бусовачи 132 КМ, а петнаест дана касније вечеру са 34 пива и шест вишњевача 406 КМ.
”Са мојом организацијом и мојим управним одбором није сједио и нисмо имали никакве састанке”, каже за "ЦИН" Хрустан Лушија, представник Организације демобилисаних бораца Средња Босна.
Новинари ЦИН-а су контактирали представнике још два борачка удружења са подручја СБК, али нико од њих није потврдио да је био на састанку с Хелезом.
Детаљи о разлозима и закључцима ових разговора не постоје у документацији за правдање трошкова која је дата на увид новинарима ЦИН-а.
У актима министарстава о правдању репрезентације не забрањује се плаћање алкохола. Ипак, у Канцеларији за ревизију државних институција БиХ сматрају такве трошкове непримјереним.
Тако се ни у Министарству одбране нису бавили трошковима репрезентације министра Хелеза.
Институција може одбити правдати трошак који сматра несавјесним и непримјереним, али се то ријетко дешава.
Хелез је у биљешке уписивао и да се састајао с пензионерима и развојаченим војницима, без додатних објашњења. Тако се у Министарству налази и рачун са састанка са "25 пензионера” од 496 КМ из септембра 2024. године. Према рачуну, до 15 сати попили су 84 пива, вино и 10 жестоких пића.
На другом састанку са "пензионисаним војним осигураницима” пило се до поноћи − 15 јегера, 28 пива и 1,8 литара вина. На алкохолу се није штедјело ни на састанку са демобилисаним високим официрима. Десетеро људи попило је три боце вина и 39 жестоких пића. Капљица је добро ишла и средином 2024. у Каракају, када је приликом сусрета са три развојачена борца попијена боца ликера "Горки лист”, 8 пива и чаша вина.
Пробранија пића попијена су крајем априла 2024. у Бугојну на састанку министра са "менаџментом Бинаса, Претиса и ТРЗ-а. Девет особа попило је 29 чаша вискија "Чивас", 21 јегер, 9 чаша и боцу вина те 6 пива.
Сви ови трошкови су одобрени, а исплата јавног новца оправдана. Није познато да ли су састанци дали некакав резултат.
Министар Хелез није хтио говорити за "ЦИН". Позиве преко Министарства је игнорисао мјесецима, а приликом сусрета током званичне активности на Игману рекао је: “Други пут се видимо!”
