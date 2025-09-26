Кошарац: Странке тројке неодговорношћу блокирају чланство БиХ у СТО

26.09.2025
11:53
Коментари:0
Крајње дилетантски приступ "тројке" важним питањима у БиХ видљив је и кроз чињеницу да нико из Федерације БиХ није присуствовао састанцима у Сочију гдје се, између осталог, разговарало и о чланству БиХ у Свјетској трговинског организацији, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Колико је лицемјерство политичког Сарајева најбоље се види у томе што неосновано и безразложно шире антируску хистерију, а онда очекују руску подршку чланству БиХ у СТО", указао је он.
Кошарац је истакао да такве политике "тројке" не само да су дилетантске, лицемјерне и незреле, већ су и тешко одбрањиве.
"Али, шта зна 'тројка' шта је озбиљна и досљедна политика?", упитао је он на Инстаграму.
Упркос томе, поручио је Кошарац, Руска Федерација и даље има уједначен приступ према свима у БиХ, поштујући дејтонску архитектуру и међународно право.
Кошарац је ове седмице предводио делегацију у вишедневној посјети Сочију током које је одржана сједница Комисије за трговину и економску сарадњу БиХ и Руске Федерације, након чега је имао низ радних састанака.
