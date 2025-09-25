Хоће ли Исак ићи за градоначелника Зенице: 'Удуплаћемо' гласове

Извор:
25.09.2025
22:20
Кантонални суд у Зеници изрекао је првостепену, осуђујућу пресуду градоначелнику Зенице Фуаду Касумовићу, којим је осуђен на четири године затвора и изречена му је забрана обављања функције градоначелника у наредних шест година.
Ради се о првостепеној пресуди на коју је дозвољена жалба, па ће коначна одлука зависити од даљњег поступања виших судских инстанци.
Ако буде потврђена ова пресуда, то значи да Зеница остаје без актуелног градоначелника, а у јавности се већ шпекулише о могућим насљедницима.
Међу именима која се спомињу посебно се издваја Рамо Исак, актуелни федерални министар унутрашњих послова, чије име се све чешће веже уз могућност кандидатуре за првог човјека Зенице.
“Као што сте упознати, ја нисам коментарисао нити одлуке Суда БиХ када је изречена пресуда Милораду Додику. Ја се не петљам у те ствари. Тако ће бити и у овом случају, нећу коментарисати одлуке Кантоналног Суда у Зеници. Пресуда је прво степена, не знам какав ће бити епилог", рекао је.
На питање да ли се планира кандидовати за градоначелничку позицију уколико дође до ванредних избора у Зеници, Исак је поручио да не размишља о кандидатури, нити има у плану кандидатуру на Локалним изборима.
Додао је да ће остати на челу МУП-а за сада, а ако буде хтио неко друго министарство да ће то и добити.
Открио је, вјероватно ненамјерно, да има више амбиције.
“Странка на чијем сам челу расте из дана у дан, ширимо се по цијелој Босни и Херцеговини, на наредним изборима ћемо 'удуплати' број гласова. За сада сам на челу МУП-а за даље ћемо видјети, можда неки виши ниво, али то је још у разматрању", казао је, а на питање да ли то значи да ће се кандидовати за члана Предсједништва Исак је кроз смијех казао да о томе неће ништа говорити јер је рано, преноси "072".
