Ту су бацач ракета и миниган: Погледајте нове верзије Вихора

Извор:
Агенције
25.09.2025
21:58
Коментари:0
Компанија Технички ремонт Братунац (ТРБ) у сриједу је на сајму војне опреме "Партнер 2025" у Београду и наоружања представила је оклопна возила Вихор наоружана вишецијевним бацачима ракета као и "миниган" митраљезима.
Штанд братуначког ТРБ-а је с поносом носио заставу Републике Српске.
Између осталог ТРБ је представио своја оклопна возила Деспот и Вихор као и друге производе у домену војне индустрије. Оно што је значајно јесте да је на сајму "Партнер 2025" представљена и верзија оклопног возила Вихор, који је наоружан "миниган" митраљезом али и вишецијевним бацачима ракета.
Миниган митраљез представља америчко технолошко рјешење митраљеза са шест цијеви који уз посебан механизам окидања могу испалити између 3.000 и 6.000 метака у минуту.
Осим "миниган" митраљеза на сајму је представљена и верзија оклопног возила Вихор који је наоружан вишецијевним бацачима ракета.
Возила Вихор користи и МУП Републике Српске.
На сајму "Партнер 2025" учествује неколико компанија из Републике Српске од којих се издвајају бањалучки "Космос", братуначки "ТРБ" као и бијељинска компанија "Орао".
