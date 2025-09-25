Logo

Ту су бацач ракета и миниган: Погледајте нове верзије Вихора

25.09.2025

21:58

Ту су бацач ракета и миниган: Погледајте нове верзије Вихора

Компанија Технички ремонт Братунац (ТРБ) у сриједу је на сајму војне опреме "Партнер 2025" у Београду и наоружања представила је оклопна возила Вихор наоружана вишецијевним бацачима ракета као и "миниган" митраљезима.

Штанд братуначког ТРБ-а је с поносом носио заставу Републике Српске.

Вихор на сајму у Београду
Вихор на сајму у Београду

Између осталог ТРБ је представио своја оклопна возила Деспот и Вихор као и друге производе у домену војне индустрије. Оно што је значајно јесте да је на сајму "Партнер 2025" представљена и верзија оклопног возила Вихор, који је наоружан "миниган" митраљезом али и вишецијевним бацачима ракета.

Миниган митраљез представља америчко технолошко рјешење митраљеза са шест цијеви који уз посебан механизам окидања могу испалити између 3.000 и 6.000 метака у минуту.

Осим "миниган" митраљеза на сајму је представљена и верзија оклопног возила Вихор који је наоружан вишецијевним бацачима ракета.

Вихор на сајму у Београду
Вихор на сајму у Београду

Возила Вихор користи и МУП Републике Српске.

На сајму "Партнер 2025" учествује неколико компанија из Републике Српске од којих се издвајају бањалучки "Космос", братуначки "ТРБ" као и бијељинска компанија "Орао".

