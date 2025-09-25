Logo

Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута

25.09.2025

20:14

Коментари:

0
Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је да без сагласности Републике Српске нема европског пута БиХ и да институције Републике Српске морају бити видљиве у процесу одлучивања на нивоу БиХ о свим питањима, укључујући и она европска.

- То је наша политика и више је него јасна. Да ли то не одговара некоме у Федерацији БиХ, није наш проблем. Чињеница јесте да Сарајево не може одлучивати ни о чему без сагласности Бањалуке - истакао је Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: НАТО и ЕУ објавиле рат Русији преко Украјине

Он је нагласио да када Влада Републике Српске да сагласност, тада се на Савјету министара може одлучивати о реформској агенди и свим осталим питањима.

- Онима који дођу из ЕУ, попут /комесара за проширење/ Марте Кос, која је покушала да минимизира институције Српске, ово је врло јасна порука, да без става Владе Српске нема одлучивања на нивоу БиХ - рекао је Кошарац.

То, поручио је Кошарац, треба да запамте једном за свагда.

ЕКО Топлана-23092025

Друштво

Ускоро почиње грејна сезона

- Српска се пита, а ниво БиХ нека чека одлуку Српске - написао је Кошарац на Инстаграму.

Подсјећамо, Савјет министара на ванредној телефонској сједници ни данас није имао кворум за рад и одлучивање о дневном реду на којем је била предложена информација у вези са усаглашавањем текста реформске агенде и листе реформи.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Војни авион

Свијет

''Ако НАТО обори руски авион, то ће значити војни сукоб''

1 ч

0
Потресна исповијест дјевојке (19) из Црне Горе: ''Оцу је дао 2.000 евра за мене и отишла сам на 'пробни брак''

Регион

Потресна исповијест дјевојке (19) из Црне Горе: ''Оцу је дао 2.000 евра за мене и отишла сам на 'пробни брак''

1 ч

0
Кикбоксери из Српске сјајни на ЕП

Остали спортови

Велики успјех кик боксера из Српске на Европском првенству

1 ч

0
Потукли се званичници двије институције у БиХ

БиХ

Потукли се званичници двије институције у БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Потукли се званичници двије институције у БиХ

БиХ

Потукли се званичници двије институције у БиХ

1 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Посјета Москви - нови гријех Српске у очима Елмедина Конаковића

1 ч

0
Данас телефонска сједница Савјета министара

БиХ

Данас телефонска сједница Савјета министара

7 ч

0
АТВ

БиХ

Жупљанин: Радикални исламистички покрети озбиљна пријетња у БиХ

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

21

05

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

21

01

Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

20

44

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

20

27

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner