Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је да без сагласности Републике Српске нема европског пута БиХ и да институције Републике Српске морају бити видљиве у процесу одлучивања на нивоу БиХ о свим питањима, укључујући и она европска.
- То је наша политика и више је него јасна. Да ли то не одговара некоме у Федерацији БиХ, није наш проблем. Чињеница јесте да Сарајево не може одлучивати ни о чему без сагласности Бањалуке - истакао је Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Он је нагласио да када Влада Републике Српске да сагласност, тада се на Савјету министара може одлучивати о реформској агенди и свим осталим питањима.
- Онима који дођу из ЕУ, попут /комесара за проширење/ Марте Кос, која је покушала да минимизира институције Српске, ово је врло јасна порука, да без става Владе Српске нема одлучивања на нивоу БиХ - рекао је Кошарац.
То, поручио је Кошарац, треба да запамте једном за свагда.
- Српска се пита, а ниво БиХ нека чека одлуку Српске - написао је Кошарац на Инстаграму.
Подсјећамо, Савјет министара на ванредној телефонској сједници ни данас није имао кворум за рад и одлучивање о дневном реду на којем је била предложена информација у вези са усаглашавањем текста реформске агенде и листе реформи.
