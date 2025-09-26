Logo

Рудари почињу штрајк глађу због неисплаћених плата

26.09.2025

12:13

Рудари почињу штрајк глађу због неисплаћених плата

Зенички рудари данас ће започети штрајк глађу који ће трајати до испуњења њихових захтјева за исплату плата за јули и август.

Тридесетак зеничких рудара тражи да се свим радницима уплате доприноси и да се, према закону, исплате отпремнине, јављају федерални медији.

Рудник мрког угља у Зеници тренутно има око 505 запослених, од којих је радно ангажовано око 200, док је око 300 људи у привременом прекиду рада.

