Logo

Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

Извор:

Б92

26.09.2025

19:11

Коментари:

0
Дрон у лету
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова њемачке покрајине Шлезвиг-Холштајн саопштило је у петак да је током ноћи уочило дронове и да се истражује њихова могућа шпијунажа и саботажа.

"Дјелимично због недавних инцидената у Данској и другим европским земљама, Шлезвиг-Холштајн је у блиској и континуираној сарадњи са савезном владом и њемачким оружаним снагама", рекла је министар унутрашњих послова Шлезвиг-Холштајна, Сабине Зетерлин-Вак, у саопштењу, према "Ројтерсу".

Darko Lazic

Сцена

Хоће ли у затвор: Откривено каква казна пријети Дарку Лазићу

У посљедњих неколико недјеља, руски дронови су виђени изнад Пољске, гдје је више од 20 борбених дронова прешло границу 9. и 10. септембра 2025. године, што је довело до подизања авиона НАТО, а неколико њих је оборено.

У Естонији су 19. септембра три руска борбена авиона МиГ-31 илегално ушла у ваздушни простор на 12 минута, што је изазвало хитну интервенцију снага НАТО. Естонски министар спољних послова назвао је инцидент "неприхватљиво дрским", а Русија је негирала било какву намјеру.

У Данској су неидентификовани дронови виђени изнад аеродрома у Копенхагену и Олборгу 22. и 25. септембра, што је изазвало привремена затварања и кашњења летова.

Данска премијерка Мете Фредериксен описала је инциденте као "најозбиљнији напад на критичну инфраструктуру" и повезала их са руским активностима у региону. Иако данске власти нису пронашле доказе о умијешаности Русије, назвале су дронове дијелом "професионалног глумца" и упозориле на висок ризик од руске саботаже.

Милорад-Додик-260925

Градови и општине

Свечано отвoрена нова ливница у Лакташима

Инциденти у Данској, Пољској и Естонији дио су ширег низа кршења ваздушног простора у Европи, укључујући Румунију, што је довело до вишеструких позива НАТО за консултације по Члану 4 о безбједности. Русија је одбацила све наводе о намјерним инцидентима као "неосноване", али европски лидери их виде као провокације које тестирају границе алијансе.

НАТО је појачао ваздушне патроле на свом источном крилу, укључујући доприносе Велике Британије, Француске и Њемачке, како би спријечио даљу ескалацију.

Подијели:

Тагови:

dron

dronovi

Њемачка

NATO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ливница у Лакташима

Економија

Ливница у Лакташима доказ за велике пројекте институција и приватног сектора

40 мин

0
Преминуо Драган Батар: Биће упамћен као легенда бањалучког бокса

Остали спортови

Преминуо Драган Батар: Биће упамћен као легенда бањалучког бокса

40 мин

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Шта мушкарца чини срећним у вези?

51 мин

0
Кошарац Шалајеву поклонио медаљон са амблемом Репубике Српске

Република Српска

Кошарац Шалајеву поклонио медаљон са амблемом Репубике Српске

55 мин

0

Више из рубрике

Путин: Јачање суверенитета Русије кључни задатак

Свијет

Путин: Јачање суверенитета Русије кључни задатак

1 ч

0
Лукашенко жели да разговара са Зеленским, поручио му је само једно

Свијет

Лукашенко жели да разговара са Зеленским, поручио му је само једно

1 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска економија би пропала без увоза руских енергената

2 ч

0
Трамп: Чини се да имамо договор о Гази

Свијет

Трамп: Чини се да имамо договор о Гази

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Упуцао комшију, па сакрио леш: Убио сам га јер ми је бацао магију и крао кукуруз

19

15

Тражен због убиства: Мушкарац из БиХ ухапшен у Србији

19

11

Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

19

04

Ковачевић: Нису функционери Српске у кризној ситуацији, већ БиХ

19

02

Хоће ли у затвор: Откривено каква казна пријети Дарку Лазићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner