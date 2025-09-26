Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

Извор:
Министарство унутрашњих послова њемачке покрајине Шлезвиг-Холштајн саопштило је у петак да је током ноћи уочило дронове и да се истражује њихова могућа шпијунажа и саботажа.
"Дјелимично због недавних инцидената у Данској и другим европским земљама, Шлезвиг-Холштајн је у блиској и континуираној сарадњи са савезном владом и њемачким оружаним снагама", рекла је министар унутрашњих послова Шлезвиг-Холштајна, Сабине Зетерлин-Вак, у саопштењу, према "Ројтерсу".
У посљедњих неколико недјеља, руски дронови су виђени изнад Пољске, гдје је више од 20 борбених дронова прешло границу 9. и 10. септембра 2025. године, што је довело до подизања авиона НАТО, а неколико њих је оборено.
У Естонији су 19. септембра три руска борбена авиона МиГ-31 илегално ушла у ваздушни простор на 12 минута, што је изазвало хитну интервенцију снага НАТО. Естонски министар спољних послова назвао је инцидент "неприхватљиво дрским", а Русија је негирала било какву намјеру.
У Данској су неидентификовани дронови виђени изнад аеродрома у Копенхагену и Олборгу 22. и 25. септембра, што је изазвало привремена затварања и кашњења летова.
Данска премијерка Мете Фредериксен описала је инциденте као "најозбиљнији напад на критичну инфраструктуру" и повезала их са руским активностима у региону. Иако данске власти нису пронашле доказе о умијешаности Русије, назвале су дронове дијелом "професионалног глумца" и упозориле на висок ризик од руске саботаже.
Инциденти у Данској, Пољској и Естонији дио су ширег низа кршења ваздушног простора у Европи, укључујући Румунију, што је довело до вишеструких позива НАТО за консултације по Члану 4 о безбједности. Русија је одбацила све наводе о намјерним инцидентима као "неосноване", али европски лидери их виде као провокације које тестирају границе алијансе.
НАТО је појачао ваздушне патроле на свом источном крилу, укључујући доприносе Велике Британије, Француске и Њемачке, како би спријечио даљу ескалацију.
Тренутно на програму