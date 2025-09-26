Упуцао комшију, па сакрио леш: Убио сам га јер ми је бацао магију и крао кукуруз

Извор:
Љубисав Трифуновић (82) из Пирковца који је 28. августа у овом сврљишком селу убио свог комшију Јована Михајловића (80), а затим сакрио његово тијело, није показао ни зрнце кајања због страшног злочина.
Након хапшења пред органима гоњења говорио је да би га поново убио те да је то требало да учини и раније. Како пише Информер, Љубисав је патолошки мрзио Јована са којим није разговарао више од 40 година, те га је оптуживао да га је годинама поткрадао па чак и да му је правио магију због чега је имао несрећан живот.
Убица и жртва живјели су у селу које има само 14 становника па су се стално сусретали што је подгријавало њихову нетрпељивост за који Пирковчани тврде да траје деценијама. Како је утврђено током истраге, Љубисав је Јована убио пуцајући из пушке а затим његово тијело спаковао у најлонски џак и бацио га у шуму у селу Раденковац. Јованова породица је пријавила нестанак, а полиција је посумњала да Љубисав зна шта му се десило па га је ухапсила. Он је признао да га је убио и показао гдје је бацио тијело. Полицију је одвео на мјесто злочина и детаљно описао шта се догодило кобног дана на њиви са кукурузом.
Љубисав је казао а је више пута ухватио Јована како му краде кукуруз те да је сваки пут хтио да га убије.
"Када бих га затекао у мом кукурузишту, уперио бих пушку у њега али би он пао на колена и молио би ме да га не убијем. Опростио бих му али бих га опет ухватио у крађи. Тако је било сваки пут, падао је на кољена и молио би ме да га поштедим и ја бих одустао од убиства. Међутим, тог дана поступио је другачије, није ме молио већ је ухватио пушку, покушао да ми је отме па сам пуцао", објашњавао је осумњичени како је починио злочин.
Да ли заиста има истине у овим његовим наводима никада се неће сазнати с обзиром на то да осим Љубисава истину о њиховим сусретима знао је само Јован. Могуће је да је осумњичени измислио ову верзију догађаја, не да би се одбранио, већ због параноичних идеја које је имао у односу на комшију.
"Он је покојног човјека оптуживао чак и за неке магијске радње. Не само да је тврдио да му је крао кукуруз већ је говорио и да му је улазио у кућу и узимао новац те да му је међу ствари стављао неке мађије јер му је желио зло. Буквално је био опседнут тим човјеком и желио је његову смрт", наводе саговорници упознати са овим догађајем.
Психијатријско вјештачење које ће бити обављено током истраге показаће да ли је Љубисав злочин починио у урачунљивом стању од чега ће зависити да ли ће завршити на робији или ће му бити изречена мера безбедности обавезног чувања и лијечења у психијатријској установи.
Оно што је неспорно је да се Љубисав након злочина понашао рационално, спаковао је тијело, отишао по трактор и леш одвезао у село Раденковац. Оружје којим је убиство почињено пронађено је сакривено у грмљу а Жандармерија је користила дрон током претраге мјеста злочина. Такође, своју крваву одјећу је опрао у потоку и сакрио на њиви гдје је починио убиство.
З.С. комшија убице и жртве рекао је да је потрагу за Љубисавом покренула његова жена.
"Рекла је да је он рано ујутро однео гасни топ у њиву како би отерао дивљач која му је уништавала усјеве. Кренули смо у потрагу али Јована нигде није било. Видјели смо Љубисава на трактору и најлоном у приколици како негдје иде али нисмо ни слутили да је понио Јованов леш да га сакрије у десетак километара удаљеном Раденковцу. Дошли су полицајци и тражили да кренем трактором у то село како бих извукао Јованов леш јер је бачен дубоко у шуму па погребно возило није могло да му приђе. Кад сам тамо отишао видио сам тијело нагуран у жбуње полиција га је замотала и ставила на трактор а ја сам га извезао из шуме гдје га је преузело погребно возило", рекао је након злочина овај Пирковчанин.
Како каже, убица и жртва нису разговарали четрдесетак година па никоме није јасно зашто је тек
"Младост, лудост, било је ту нечега између Јована и Љубисавове сестре што је пореметило њихове односе и то је створило ту злу крв. Не знам да ли је то био мотив. Могуће је да је Љубисав убио Јована јер га је видио са пушком за коју нема дозволу па се бојао да ће га пријавити. Ко зна шта му се мотало по глави", рекао је З.С.
Како даље каже, Љубисав осим сестре није имао никога а и она се одселила.
"Мислим да живи у Београду ако је уопште жива јер и она би сад имала осамдесетак година. Нисмо је годинама видјели у селу. Љубисав се бавио пољопривредом, био је самотњак и живио је у тешким условима док је Јован имао породицу", описао је живот убице и убијеног њихов комшија.
