Бјежао од полиције и изазвао тежак удес у кружном току Тенис

Данас око 17:00 сати догодила се саобраћајна несрећа у Тузли на кружном току Тенис.
У саобраћајној несрећи учествовала су два путничка возила.
Возач Пунта који је, према изјавама очевидаца, наводно бјежао од полицијске патроле, ударио је у други аутомобил (Пежо) на Кружном току Тенис, а потом се возилом попео на тротоар гдје је оборио саобраћајни знак.
Полицијски службеници Управе полиције МУП ТК-а - ПУ Центар обављају увиђајне радње након којих ће бити познате детаљније околности саме несреће као и околности које су истој претходиле.
Како пише "Тузлански.ба", возач је експресно ухапшен, а саобраћај на овом дијелу је обустављен.
