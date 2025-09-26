Logo

Бјежао од полиције и изазвао тежак удес у кружном току Тенис

26.09.2025

18:21

Удес у кружном току Тенис у Тузли
Данас око 17:00 сати догодила се саобраћајна несрећа у Тузли на кружном току Тенис.

У саобраћајној несрећи учествовала су два путничка возила.

Возач Пунта који је, према изјавама очевидаца, наводно бјежао од полицијске патроле, ударио је у други аутомобил (Пежо) на Кружном току Тенис, а потом се возилом попео на тротоар гдје је оборио саобраћајни знак.

Полицијски службеници Управе полиције МУП ТК-а - ПУ Центар обављају увиђајне радње након којих ће бити познате детаљније околности саме несреће као и околности које су истој претходиле.

Како пише "Тузлански.ба", возач је експресно ухапшен, а саобраћај на овом дијелу је обустављен.

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Тузла

хапшење

