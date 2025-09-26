Logo

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

Извор:

Аваз

26.09.2025

15:36

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Малољетна дјевојчица (15) нападнута је у сриједу, 24. септембра ове године, на Дрвенији.

Како је за портал "Аваза" изјавио њен отац, који је желио остати анониман. Напад се наводно десио у кругу школе.

Два пута нападнута

"Школу сам молио да нешто предузму, да се шта види, али ништа. Мала је други пут ножем насрнула. Први пут су је истукли. Све сам хтио да се заврши на добар начин. Међутим, мала је кренула ножем да ми убије дијете. Ни директор ме није контактирао, нико, само њена професорица, која је питала како је дијете и ништа друго", каже неутјешни отац.

Каже како би желио да се подузму мјере. Како је казао отац дјевојчице, први напад на његову 15-годишњу кћерку се десио у пекари, гдје иначе имају праксу у средњој школи.

Филип С.

Хроника

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

"Друга дјевојка није имала праксу на том мјесту. Не знам како је професор уопште пустио да дијете с другог смјера уђе и да нападне моје дијете?! Давило је. Имамо љекарске папире. Све имамо. Онда је, када су моју жену позвали да дође у школу да донесе те налазе, она је била испред школе и ножем насрнула на моје дијете", додаје он.

Друга малољетна дјевојка, како тврди саговорник "Аваза" има 17 година.

Подузимају се мјере и радње

Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево има информацију о догађају. Како је потврдила портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић, синоћ је у службене просторије ПУ Стари Град приступила грађанка која је поднијела пријаву да је њено малољетно дијете нападнуто од стране друге малољетне особе.

KROKODIL-250925

Занимљивости

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

"Након запримљене пријаве, обавијештен је дежурни тужилац, који је садржај из пријаве оквалификовао као кривична дјела Насилничко понашање и Угрожавање сигурности", рекла је Новалић за "Аваз".

Додаје да полицијски службеници ПУ Стари Град активно подузимају мјере и радње у вези с овим предметом, а с обзиром да се исти односи на малољетне особе, друге информације нису у могућности саопштити.

вршњачко насиље

Сарајево

