Акција ”Плантажа”: Откривен засад марихуане и опрема за узгој

Извор:
АТВ
26.09.2025
14:55
Коментари:0
У акцији ”Плантажа 2025” добојска полиција ухапсила је три особе због сумње да су се бавили узгојем и трговином дроге, а у претресима су откривене 33 стабљике индијске конопље, марихуана, хашиш и друго.
У ПУ Добој наводе да су ухапшени Д.П, А.Ђ. и Д.Р. из Добоја који се доводе у везу са недозвољеном производњом и прометом дроге.
”По наредби Основно суда у Добоју извршени су претреси објеката које су осумњичени користили. Том приликом пронађене су 33 стабљике индијске конопље, висине од 100 до 140 центиметара, двије врећице са 215 грама марихуане, 39,4 грама хашиша, 16,1 грама бијелог праха налик спиду, 11 таблета, шприца са остацима хашиша. Затим 47 УВ-сијалица, свјетиљка, машина за вакумирање, дигитална вага и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да ће по комплетирању и документовању предмета против Д.П. и Д.Р. бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Добој о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и промет дрогом.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
36
15
34
15
32
15
28
Тренутно на програму