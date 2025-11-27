Logo
Уз овај трик љуска сама спада

Информер

27.11.2025

21:38

Уз овај трик љуска сама спада
Фото: Pixabay

Постоји једноставан трик који може у потпуности да олакша кување јаја. Умјесто пуцања љуске и гуљења, потребно је да у воду додате комадић лимуна.

Киселина из лимуна чини да љуска остане чврста током кувања, па јаја не пуцају, а касније се много лакше љуште. Зато је овај трик идеалан и када желите савршена јаја за фарбање или декорацију, јер остају глатка и неоштећена.

Предност је и у томе што не захтјева никакву додатну припрему довољно је само убацити кришку лимуна у шерпу. Резултат су уредно скувана јаја и мање нервирања око скидања љуске.

Због своје једноставности и ефикасности, овај трик вреди испробати сваки пут када кувате јаја. Понекад ситница попут лимуна може да направи велику разлику у кухињи.

јаја

Савјети

kuvana jaja

